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علوم الدار

500.000 درهم دعم من «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة»

حمدان مسلم المزروعي يتسلم شيك التبرع من عمر حبتور الدرعي (من المصدر)
14 أكتوبر 2024 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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قدمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مبلغ 500 ألف درهم دعماً لحملة «الإماراتُ معك يا لبنان»، وقد تسلم معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تبرع «الهيئة» من الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مشيداً بتفاعل «الهيئة» مع هذه الحملة ودعمها مادياً وتوعوياً عبر منصاتها التواصلية المختلفة مع الجمهور.
وأشاد الدكتور الدرعي بحرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم الشعب اللبناني، والوقوف بجانبه في كل ظروفه وأحواله الصعبة التي يعيشها اليوم، مثمناً هذه المبادرة من سموه التي تجسد العلاقات الأخوية والأزلية بين البلدين والشعبين، مؤكداً أنَّ هذا هو نهجُ دولة الإمارات الثابت منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في الإسراع والمبادرة بتقديم العون والمساعدة العاجلة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة وتخفيف معاناة المتأثرين بالكوارث والحروب، داعياً الله أن يعم السلام والاستقرار كلَّ ربوع العالم. وقد شارك أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومجموعة من وعاظ وواعظات «الهيئة» في الحملة من خلال تجميع المساعدات في مركز المساعدات الإنسانية الإغاثية في محطة السفن السياحية في موانئ أبوظبي.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
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