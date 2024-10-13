جائزة «البالون الذهبي» للأمير عبدالعزيز بن طلال

أبوظبي (وام)

كرم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بجائزة البالون الذهبي؛ تقديراً لإسهاماته في فعاليات منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، الذي عقد مؤخراً في أبوظبي.

ويمنح المجلس الاستشاري للأطفال، الذي يتبع مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جائزة البالون الذهبي للجهات والأفراد الذين يعززون الفكر الإيجابي.

وتهدف الجائزة إلى بناء جيلٍ واعٍ بشؤون الأمومة والطفولة، وزراعة بذرة التحدي والمنافسة والروح الرياضية بين أفراد المجتمع، وتعزيز الفكر البناء لحل قضايا الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى التشجيع والتحفيز على عمل برامج ومبادرات تخدم الطفل. وتسلم سموه الجائزة، من أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال، بحضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويتولى الأمير عبد العزيز بن طلال رئاسة عدد من المؤسسات، منها برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، ومجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر».