الإثنين 14 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان علاقات التعاون والتطورات في المنطقة

رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان علاقات التعاون والتطورات في المنطقة
14 أكتوبر 2024 00:09

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحثا خلاله علاقات التعاون المشترك وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يعزز مصالحهما المشتركة ويدعم أولويات التنمية في البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.
كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمتين في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني بجانب تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً، مشددين على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة، والذي يهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

أخبار ذات صلة
راغب علامة لـ «الاتحاد»: إمارات الخير والعطاء.. شكراً
رسالة تضامن
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
كيرياكوس ميتسوتاكيس
اليونان
آخر الأخبار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
علوم الدار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
13 أكتوبر 2024
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
13 أكتوبر 2024
صقر غباش خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية (من المصدر)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية للتكاتف ووحدة الكلمة لدعم القضية الفلسطينية
اليوم 01:33
ترامب وهاريس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب يتقدم بأريزونا وهاريس تتصدر في بنسلفانيا
اليوم 01:33
نازحون فلسطينيون فروا من مناطق في شمال غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
القوات الإسرائيلية تعزل شمال القطاع عن مدينة غزة
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©