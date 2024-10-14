"الطوارئ والأزمات" تتابع الحالة المدارية في بحر العرب وتستعد بإجراءات استباقية

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعاً لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك لبحث ومتابعة تطورات الحالة المدارية الحالية في بحر العرب.

ركز الاجتماع على تحليل البيانات والقراءات الأولية للحالة المدارية، التي تشير إلى أن التأثير المتوقع على الدولة سيكون غير مباشر، مع توقع سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، واضطراب البحر مع امتداد بسيط للمياه في بعض المناطق الساحلية.





وفي إطار الاستعدادات الاستباقية، ناقش الفريق سبل رفع الجاهزية، للتعامل مع أي تطورات خلال الحالة المدارية، من خلال مراقبة ومتابعة مسار الحالة واتجاهاتها، لضمان تفعيل خطط استمرارية الأعمال إن دعت الحاجة، ونشر إرشادات السلامة للجمهور، عبر القنوات والمصادر الرسمية في الدولة.

يأتي هذا ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الاستعداد والجاهزية الوطنية، للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، حرصا على سلامة السكان والبنية التحتية في جميع أنحاء الدولة.