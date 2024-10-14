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علوم الدار

"الطوارئ والأزمات" تتابع الحالة المدارية في بحر العرب وتستعد بإجراءات استباقية

"الطوارئ والأزمات" تتابع الحالة المدارية في بحر العرب وتستعد بإجراءات استباقية
14 أكتوبر 2024 11:01

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعاً لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك لبحث ومتابعة تطورات الحالة المدارية الحالية في بحر العرب. 

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المصدر: وام
بحر العرب
الطوارئ والأزمات
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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