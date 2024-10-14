انطلاق أعمال مؤتمر "آيروس 2024" في أبوظبي

انطلقت، اليوم، أعمال النسخة الـ 36 من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية "آيروس 2024"، الذي تنظمه جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، بالمشاركة مع الجمعية اليابانية للروبوتات، وتستمر أعماله حتى 18 أكتوبر الجاري في أبوظبي.

وأكد البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، أهمية استضافة الجامعة للنسخة الـ 36 من المؤتمر، والذي يتماشى مع أهداف الجامعة، ويُظهر حرصها على دعم إستراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

ورحب بالوفود والمشاركين في مؤتمر آيروس 2024، الذي يعقد تحت شعار "روبوتات للتطوير المستدام" ، وأثنى على الدور المهم الذي تقوم به مؤسسات القطاع الصناعي في الدولة والمجتمع العلمي الدولي والباحثين والأكاديميين في المنطقة، والذي يتمثل في استضافة مؤتمر ومعرض دولي، بهذه المكانة في أبوظبي.

وقال إن جامعة خليفة تواصل تسهيل التعاونات المتعلقة بالبحوث المتقدمة، من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية، موضحا أن هذا المؤتمر يهدف إلى تمكين الوفود والمشاركين من استكشاف فرص التطوير المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز منظومة الابتكار العالمية في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية.

وشهد مؤتمر آيروس لعام 2024، تسع جلسات تعليمية و31 ورشة تقنية، ركزت على العديد من الجوانب الخاصة بتكنولوجيات الروبوتات، وضمت باحثين وعلماء وأكاديميين من جامعات ومؤسسات بحثية وشركات رائدة من مختلف أنحاء العالم.

كما بدأت التحديات، التي تشمل (يوروبين) متعدد التحكم وتحدي "إف وَن تنث" للسباقات ذاتية القيادة، وتحدي الروبوت رباعي الأرجل، التابع لجمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وصممت المسابقات بهدف تحفيز الإبداع مع التركيز على الذكاء البدني أو الرياضي للروبوتات، وطريقة توجيهها عن بعد، وآلية التحكم الروبوتي والروبوتات الغوّاصة والإدراك والاستشعار.

ويشهد الحدث غدا، عقد منتدى "روبوتات للاستدامة والروبوتات المستدامة"، وهو أحد المنتديات البالغ عددها 13 منتدى، ويتبعه بقية المنتديات المقرر عقدها في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، حيث يشهد كل يوم أربعة منتديات.