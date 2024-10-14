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انطلاق حملة "الإمارات معك يا لبنان" في أبوظبي

انطلاق حملة "الإمارات معك يا لبنان" في أبوظبي
14 أكتوبر 2024 15:25

في إطار دعم دولة الإمارات للشعب اللبناني ومساعدته في مواجهة الظروف الإنسانية.

انطلقت أبوظبي حملة "الإمارات معك يا لبنان" وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء اللبنانيين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها لبنان.
وشارك آلاف المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الحملة وذلك بتقديم التبرعات للحملة، أو المشاركة في تعبئة السلع الإغاثية وتجهيزها استعداداً لإرسالها للشعب اللبناني.

حملة "الإمارات معك يا لبنان".. حملة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي واللبناني، وتعكس  القيم الإنسانية النبيلة التي تتبناها دولة الإمارات، والتي تسعى دائمًا إلى مد يد العون والمساعدة للدول الشقيقة في أوقات الأزمات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
لبنان
الإمارات
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