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علوم الدار

مركز الفجيرة للبحوث.. إنجازات علمية ومشاريع مبتكرة للحفاظ على البيئة واستدامتها

مركز الفجيرة للبحوث.. إنجازات علمية ومشاريع مبتكرة للحفاظ على البيئة واستدامتها
14 أكتوبر 2024 15:56

تسهم مراكز البحوث بالدولة، في دعم الجهود البحثية العلمية والحفاظ على البيئة واستدامتها، ومن بين تلك المراكز، مركز الفجيرة للبحوث، الذي حقق إنجازات متعددة في مجال البحوث التطبيقية والابتكارات التقنية عبر مشاريع تحافظ على البيئة وتدعم جهود التنمية المستدامة في الدولة.

باعتباره واحداً من مراكز البحث العلمي في الدولة يضطلع مركز الفجيرة للبحوث بدور رائد في دعم المشاريع البحثية المتعلقة بالنباتات وحماية الثروة البحرية فضلاً عن مشروعات عدة لدراسة النخيل والنباتات المحلية وجهود المحافظة على البيئة.
واليوم حقق المركز منجزات عدة في مجال البحوث التطبيقية والابتكار التقني واستعمال علوم الجينات للمحافظة على السلالات المحلية الأصلية للنحل وإجراء اختبارات لتطوير المحتوى الجيني للإبل.
يجمع المركز بين الخبرات العلمية والأبحاث النشطة ويضم مجموعة من الباحثين الإماراتيين الذين يعملون في مشاريع بحثية متنوعة وتنفيذ مبادرات للاستفادة من المواد الطبيعية كأوراق النخيل وأصداف المحار للاستفادة من فوائدها البيئية في عملية تجديد النظم الزراعية والبيئية البحرية استلهاما من الوسائل التقليدية المتأصلة في الثقافة الإماراتية.

طور المركز بالشراكة مع هيئة الفجيرة للبيئة مشاريع لاستدامة البيئة البرية والبحرية ومنها مشروع لتتبع الثروة السمكية والشعاب المرجانية بهدف تقييم صحة النظم البيئية البحرية ومستويات التنوع البيولوجي فيها بدقة وكفاءة ما يسهم في اتخاذ الخطوات الصحيحة للحفاظ على هذه البيئات وتطوير نظمها.
جهود بحثية علمية وإنجازات عدة حققها المركز في مجالات مختلفة تسهم جميعها في تحقيق متطلبات الاستدامة البيئية ما يدعم جهود التنمية الشاملة على مستوى الدولة.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البيئة
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التنمية المستدامة
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