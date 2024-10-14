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زايد العليا تطلق مبادرة إنسانية لرعاية وتأهيل فاقدي وضعاف السمع في غزة

زايد العليا تطلق مبادرة إنسانية لرعاية وتأهيل فاقدي وضعاف السمع في غزة
14 أكتوبر 2024 16:04

 أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة مجتمعية جديدة لرعاية وتأهيل الأشقاء في قطاع غزة من فاقدي وضعاف السمع، بهدف تمكينهم من الإندماج في المجتمع، وتيسير حياتهم اليومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار التعاون المستمر مع مدينة الإمارات الإنسانية.

تهدف المبادرة إلى توفير بيئة شاملة وداعمة، تُساعد هؤلاء الأفراد على التطور والإندماج في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في دعم مختلف فئات أصحاب الهمم في أنحاء العالم.

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وتأتي المبادرة تأكيداً لإلتزام زايد العليا، بتعزيز الوعي المجتمعي، حول أهمية دمج أصحاب الهمم، وضمان حقوقهم، وتمكينهم من أن يكونوا أفرادا فاعلين ومساهمين في مجتمعاتهم.


وتعكس المبادرة روح التضامن والأخوة مع الأشقاء شعب غزة، وتؤكد أهمية دعم وإدماج أصحاب الهمم، تحقيقاً لمجتمع مستدام يسوده التفاهم والإحترام للجميع.

المصدر: وام
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
زايد العليا
غزة
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