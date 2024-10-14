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رياح نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية غدا

أبوظبي
14 أكتوبر 2024 17:33

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة الغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 50 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 11:52 والمد الثاني عند الساعة 23:21، والجزر الأول عند الساعة 17:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:53.
بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:11 والمد الثاني عند الساعة 08:08، والجزر الأول عند الساعة 14:05 والجزر الثاني عند الساعة 02:04.

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المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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