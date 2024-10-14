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علوم الدار

تأثر الإمارات بمنخفض جوي تصحبه أمطار على مناطق متفرقة

أبوظبي
14 أكتوبر 2024 18:43

أوضح المركز الوطني للأرصاد أنه، نتيجة لتحرك المنخفض الجوي في بحر العرب باتجاه سلطنة عمان، سوف تتأثر الدولة بامتداد هذا المنخفض الجوي السطحي والعلوي تصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.
وأضاف المركز أن الطقس، من يوم الثلاثاء إلى الجمعة، ستزداد فيه كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات مع البرق والرعد أحياناً وقد تسقط بعض حبات البرد على مناطق محدودة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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المصدر: وام
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