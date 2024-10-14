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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس الفلبيني

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس الفلبيني
14 أكتوبر 2024 21:53

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة فيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلده وشعبه في مختلف الظروف.
وثمن فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس، المساعدات الإغاثية التي قدمتها دولة الإمارات إلى المتضررين من الفيضانات والأمطار التي شهدتها الفلبين، خلال الفترات الماضية، بجانب تقديمها الدعم الإنساني إلى الرعايا الفلبينيين في لبنان خلال الأزمة الحالية التي يمر بها.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والفلبين، وفرص تطوير علاقاتهما، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

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