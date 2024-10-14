«علاقات الشارقة» تبحث التعاون مع أستراليا

الشارقة (وام)

بحث الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، أمس، بمقر «بيت الحكمة» مع رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين إمارة الشارقة والمدن الأسترالية في مختلف المجالات، بما يشمل التعليم والأعمال والاقتصاد والفنون.

حضر اللقاء، وارن كينغ، نائب سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، والشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات متخصصة، منها استفادة الجانب الأسترالي من تجربة إمارة الشارقة في إدارة تجارة ورقابة الأسماك مع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع شركة الشارقة لإدارة الأصول.