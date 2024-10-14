منخفض جوي من اليوم حتى الجمعة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد عن وجود حالة جوية خلال الفترة من اليوم وحتى الجمعة المقبل، نتيجة لتحرك المنخفض الجوي في بحر العرب باتجاه سلطنة عُمان.

وأوضح المركز تأثر الدولة بامتداد هذا المنخفض الجوي السطحي والعلوي، تصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة، كما يصاحبها سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

وتوقع المركز أن يكون الطقس من اليوم إلى الجمعة كالتالي: تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات مع البرق والرعد أحياناً وقد تسقط بعض حبات البرد على مناطق محدودة، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع حركة السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وساد أمس طقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً، والرياح كانت خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويتوقع أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً، يصبح غائماً ويتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار من بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان. كما يتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ويتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق، خاصة الشرقية والجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب، يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج بعد الظهر في الخليج العربي ومتوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عُمان.