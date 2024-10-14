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علوم الدار

هند الشريم تحضر احتفال سفارة إسبانيا باليوم الوطني

هند الشريم خلال احتفال سفارة إسبانيا باليوم الوطني (وام)
15 أكتوبر 2024 01:05

أبوظبي (وام)

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حضرت هند الشريم، نائب مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامه إينيغو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق قصر الإمارات، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الإسبانية المقيمة بالدولة، وعدد من رجال الأعمال الإسبان.
وأشاد السفير الإسباني، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات القوية التي تربط بلاده ودولة الإمارات، وبالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات شهدت نمواً وتطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، مؤكداً حرص إسبانيا على تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع دولة الإمارات. تخلل الحفل، تكريم بعض الشركاء (أصدقاء إسبانيا): مجموعة «إيدج»، والمجمع الثقافي، ومجلس التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب بعض الفقرات الفنية من التراث الإسباني العريق.

وزارة الخارجية
إسبانيا
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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