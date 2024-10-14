حضور فاعل لـ«تريندز» في «المؤتمر الإقليمي» بإسطنبول

أبوظبي (الاتحاد)

سجل مكتب تريندز للبحوث والاستشارات في تركيا، حضوراً لافتاً في فعاليات المؤتمر الإقليمي الذي نظمه المجلس الأطلسي في مدينة إسطنبول، حيث شارك فريق المكتب، برئاسة الدكتور سرهات سها، والباحثة ريم الحوسني، في جلسات حوارية مكثفة، تناولت أبرز التحديات المناخية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وسبل التعاون الإقليمي للتصدي لها.

وقدم فريق مكتب (تريندز -إسطنبول) مساهمات قيمة في هذه النقاشات، مستنداً إلى قاعدة بيانات واسعة من الدراسات والأبحاث التي أجراها المركز حول تغير المناخ وآثاره على المنطقة.

وسلط الفريق الضوء على أهمية الانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام، وتبني التقنيات الصديقة للبيئة، وتنويع مصادر الطاقة، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، قال مدير مكتب تريندز في تركيا: «إن المشاركة في هذا الحدث العالمي شكلت فرصة لطرح رؤى بحثية علمية، كما شكلت فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، والمساهمة في صياغة سياسات مناخية فعالة على المستوى الإقليمي».

وبيَّن أن فريق عمل «تريندز» طرح رؤيته حول المستقبل، وقدم توصيات عدة تساهم في خطة عمل شاملة لتحقيق الحياد الكربوني في المنطقة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى توصيات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة.

وقال: «إن من أبرز ما قدمه فريق (تريندز) خلال المؤتمر، توصيات مفصلة تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتسهيل الاستثمارات في المشاريع المشتركة».

كما قدم رؤية مستقبلية لتطوير اقتصاد أخضر مزدهر في الشرق الأوسط، يعتمد على الاستدامة والابتكار.

وأشار مدير مكتب «تريندز» في تركيا إلى أن مشاركة «تريندز» في هذا الحدث تهدف إلى تعزيز مكانة المركز كمرجع أساسي في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بتغير المناخ في المنطقة، والمساهمة في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية والإقليمية. كما تسعى هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المناخية، وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.