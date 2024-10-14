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علوم الدار

المباني الأيقونية في الدولة تضيء بألوان العلم اللبناني

برج خليفة يضيء بعلم لبنان (وام)
15 أكتوبر 2024 01:06

أبوظبي (وام)

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أضاءت المعالم الرئيسية في دولة الإمارات بشعار الحملة الوطنية الإغاثية «الإمارات معك يا لبنان»، مقترناً بعلم لبنان وخريطتها الجغرافية، تعبيراً عن التضامن الإنساني والدعم الإماراتي الأخوي للأشقاء اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.
ومن بين أبرز المعالم المشاركة «برج خليفة» و«برج مبادلة» و«مبنى أدنوك»، تأكيداً على أهمية هذه الحملة المجتمعية الجماهيرية التي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة بدأت يوم الثلاثاء 8 أكتوبر وتستمر حتى يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، حيث تم جمع المساعدات الإغاثية حتى الآن في مركز المعارض بمدينة إكسبو دبي ومحطة السفن السياحية التابعة لموانئ أبوظبي، بإجمالي 20000 صندوق من المساعدات الإغاثية والطرود الغذائية والمستلزمات الإيوائية في كل من إمارتي دبي وأبوظبي.
وسيكون مركز إكسبو الشارقة حاضناً لمزيد من المساعدات الإنسانية الإغاثية السبت القادم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، بإدارة كل من مؤسسة القلب الكبير وجمعية الشارقة الخيرية، وبإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

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