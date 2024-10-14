«دبي العطاء» تنضم إلى «الإمارات معك يا لبنان»

دبي (وام)

أعلنت «دبي العطاء»، أمس، انضمامها إلى مبادرة «الإمارات معك يا لبنان»؛ لتقديم الإغاثة العاجلة إلى دولة لبنان.

تهدف الشراكة إلى تحفيز المجتمع الإماراتي، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات والشركات، على اتخاذ خطوات لجمع التبرعات الحيوية دعماً لجهود الإغاثة الطارئة، تماشياً مع الجهود التي يقودها مجلس الشؤون الإنسانية الدولية لحشد الموارد وتقديم المساعدات.

بدوره، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»، إن الانضمام إلى مبادرة «الإمارات معاك يا لبنان»، يأتي التزاماً بتقديم الدعم الفوري للدول الشقيقة، ومنها لبنان، داعياً المجتمع إلى الانضمام إلى المبادرة؛ لضمان وصول الإمدادات الحيوية لهم.