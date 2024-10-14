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علوم الدار

أحمد بن سعيد يفتتح «جيتكس جلوبال 2024»

أحمد بن سعيد خلال افتتاحه «جيتكس جلوبال 2024» (وام)
15 أكتوبر 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، فعاليات النسخة الـ 44 من معرض «جيتكس جلوبال 2024» الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري تحت شعار «التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة 6500 عارض و1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر من أكثر من 180 دولة، فضلاً عن مشاركة العديد من الهيئات الحكومية والمستثمرين والخبراء والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية والباحثين من مختلف أنحاء العالم. وأكد سموه، خلال الافتتاح، أهمية الحدث العالمي، وما يمثله كأحد أكبر الفعاليات الدولية التي تجمع رواد صناعة التكنولوجيا في العالم، وأثره الكبير كمنصة عالمية رئيسية لطرح أحدث المنتجات والحلول التقنية، ونجاح الحدث في ترسيخ مكانته كأحد أكبر التجمعات المتخصصة في تكنولوجيا المستقبل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وقال سموه: «تواصل دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ريادتها ومساهمتها العالمية في بناء مستقبل واعد لمختلف القطاعات، لاسيما قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يشهده من نمو ويحمله من فرص كبيرة لصياغة مستقبل مختلف القطاعات حول العالم».
وأضاف سموه: «يُشكّل النمو المستمر لمعرض (جيتكس) شهادة ثقة من العالم في دبي كمركز محوري لصناعة التكنولوجيا، كما يعكس النجاح الذي تشهده صناعة المعارض في دبي التزامها الراسخ في المساهمة في صنع مستقبل العالم، من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وإقامة شراكات جديدة تسهم في تسريع التطور التكنولوجي، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانيات وقدرات تؤهلها من المشاركة بصورة مؤثرة وملموسة في صياغة المشهد العالمي في هذا المجال».

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