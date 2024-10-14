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علوم الدار

«وام» تشارك بالقمة العالمية الـ 6 للإعلام في الصين

«وام» تشارك بالقمة العالمية الـ 6 للإعلام في الصين
15 أكتوبر 2024 01:05

أورومتشي (وام)

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انطلقت، أمس، في مدينة أورومتشي، حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، فعاليات القمة العالمية السادسة للإعلام، بمشاركة وكالة أنباء الإمارات «وام». وتعقد القمة، التي تنظمها وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» وحكومة منطقة شينجيانغ، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي وتحول الإعلام».
وأكد المشاركون من مختلف دول العالم أهمية القمة كمنصة لمناقشة مسؤوليات ومهام الإعلام في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وتتناول القمة، على مدى يومين، عدداً من القضايا الحيوية في قطاع الإعلام، بما في ذلك أخلاقيات الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي، ومكافحة الأخبار الكاذبة، والتحديات التي تواجه الصحافة الاستقصائية، ودور الإعلام في تعزيز الحوار بين الثقافات.

وام
الصين
وكالة أنباء الإمارات
شينخوا
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