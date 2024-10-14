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علوم الدار

«محمد بن راشد للإسكان» توقع مذكرة تفاهم مع «دبي للتوحد»

ظلال الفلاسي ومحمد العمادي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
15 أكتوبر 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتوحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون لدعم وتمكين أصحاب الهمم، وخصوصاً ذوي اضطراب طيف التوحُّد. تأتي هذه الشراكة كجزء من التزام الجهتين بتعزيز المسؤولية المجتمعية والمساهمة في رفاه المجتمع. وتتضمن المذكرة تطوير مبادرات تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم، وتنظيم برامج وفعاليات مشتركة، تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة الذين يعانون اضطراب التوحد.  وقع الاتفاقية ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومحمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحد.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
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دبي
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التوحد
محمد العمادي
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