«أبوظبي للدفاع المدني»: تزويد الأطفال بسترات نجاة عند السباحة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى مراقبة الأطفال دائماً أثناء السباحة باستخدام سترات النجاة أو معدات الأمان المعتمدة للأطفال أثناء السباحة، مع تجنب السباحة في الأماكن الممنوعة، والالتحاق بدورات معتمدة لتعلم السباحة وخاصة للأطفال.

وأوضحت جواهر آل علي، مسعف متقدّم في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، كيفية الإسعافات الأولية للأطفال في حالات الغرق، وما هو التصرف الصحيح لعمل ذلك، موضحة أنه يجب الاتصال أولاً على الرقم 999 لطلب المساعدة، وذلك لأن السلامة أولوية، فقد يكون الشخص قادراً على السباحة وليس قادراً على عملية الإنقاذ، فهنا يجب عدم تعريض النفس للخطر، لأن الإنقاذ يعتبر عملية مختلفة عن السباحة، موضحة أن الإنقاذ له تكتيك وخطوات معينة والتي تتضمن ما يلي: أولاً حاول رمي الحبل أو معدات السلامة وانتظر وصول المختصين.

وبعد إخراج الطفل من الماء يجب وضعه على أرضية مستوية والقيام بفحص الوعي، مشيرة إلى أن القيام بفحص الوعي يكون: بهز كتف الطفل لمعرفة إذا كانت هناك استجابة أو لا، وفي حال كانت هناك استجابة نتركه على الوضعية نفسها، موضحة أن الطفل قد يكون مصاباً في رأسه أو رقبته.

ولتجنب ما إذا كان هناك أي شيء في العمود الفقري، فإنه يجب تركه على نفس الحالة والوضعية وبانتظار وصول المختصين للقيام بفحصه.

وأوضحت أنه في حال عدم وجود استجابة فإنه يجب فتح مجرى الهواء لرؤية إذا كان هناك تنفس أو لا، ومعرفة كيفية تنفس الطفل.

وأوضحت أنه لمعرفة كيفية فتح مجرى الهواء، يجب عمل ما يلي: أولاً نضع الأصابع على الجبهة، ثم نرفع الرأس مع رفع الذقن، ونضع رأسنا عند وجه الطفل، بحيث نرى الصدر ونحس ونسمع التنفس، ونراقب ارتفاع ونزول الصدر وذلك لمدة لا تزيد على 10 ثوان، حيث نحس ونعد إلى 10 ثوانٍ.

وفي حال كان هناك تنفس نضع المصاب أو الطفل في وضعية الإفاقة، ثم نأخذ ثيابه ونعمل على تدفئته لتجنب نزول درجة حرارة الجسم.

وفي حال عدم قدرته على التنفس لابد من القيام بعمل الإنعاش القلبي الرئوي، موضحة أن الإنعاش القلبي الرئوي في حالات الغرق يختلف تماماً عن توقف القلب.

وفي حال الغرق، غالباً ما تكون في المسابح، ويتوفر لدينا قناع الجيب «pocket mask»، حيث يساعد ذلك في إعطاء التنفس الصناعي بحماية لأنه يحتوي على مصفاة، حيث نقوم بشبك هذه القطعة مع «pocket mask»، ونستخدمها لعمل ذلك.

وأوضحت أن أول خطوة يجب القيام بها في الإنعاش القلبي الرئوي، تتمثل في القيام بعمل 5 نفخات للتنفس، وذلك بالقيام بفتح مجرة الهواء التنفسي، ويتم وضع «pocket mask» على الأنف والفم، وتكون بحركة (seep)، ونرفع الرأس قليلاً ونعطي نفخة، ولابد من التأكد من أن الرأس يرتفع لمعرفة أن الهواء يصل إلى الرئة بشكل صحيح.

وفي حال عدم توفر «pocket mask» لطفلك أو للأطفال، تستطيع استخدام الفم، لأن الأولوية لدينا هنا هي النفخ، وذلك لأن توقف قلب الطفل عائد إلى نقص الأكسجين.

وفي حالات استخدام الفم، يجب إغلاق الأنف لكي لا يخرج الهواء الذي يتم إعطاؤه من الأنف، بل يتوجه مباشرة إلى الرئة.

وأوضحت كيفية عمل إجراء الضغطات الصدرية، لافتة إلى أنه يجب عمل خطين وهميين للضغطات الوهمية، بحيث يكون هناك خط على عظمة القص وخط آخر على الحلمتين، وفي منطقة نصف الصدر يتم عمل الضغطات الصدرية.

وأوضحت أنه بالنسبة للأطفال يمكن استخدام يد واحدة أو كلتا اليدين، وذلك بحسب حجم ووزن الطفل.

ولعمل الضغطات الصدرية، يجب القيام بفرد وشبك اليدين ببعضهما بعضاً، بحيث يتم استخدام راحة اليد لعمل الضغطات الصدرية والقيام بعمل 30 ضغطة وبمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة، ويكون العمق هنا نحو 5 سم، وبعد ذلك القيام بعمل نفختين مع فتح مجرى الهواء مع الاستمرار بمقدار التسلسل مع كل 30 ضغطة يكون معها نفختان، إلى أن تتحسن الحالة أو وصول المختصين.

ونوهت إلى أنه في بداية الأمر يجب إعطاء 5 نفخات وبعدها 30 ضغطة صدرية مع نفختين وبشكل متسلسل.