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علوم الدار

محمد الشرقي يستقبل مدير بلدية دبا الفجيرة ويطلع على مشاريعها التطويرية

محمد الشرقي خلال لقاء حسن سالم اليماحي (وام)
15 أكتوبر 2024 01:05

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس حسن سالم اليماحي، مدير بلدية دبا الفجيرة.
واطّلع سموه، خلال اللقاء، على مُستجدات التطوير العمراني، والمخطّط العام لمنطقة دبا والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية الجديدة. كما جرى استعراض عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية، التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات السكانية والعمرانية في المنطقة. وأشار سموه إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الارتقاء بقطاع البنية التحتية، وتوفير أفضل مقومات جودة الحياة، وتحقيق نمو مستدام يواكب رؤية الدولة وتنافسيتها في هذا المجال. وأشاد سموه بجهود فريق البلدية في تطوير الخدمات والمشاريع، داعياً إلى ضرورة تعزيز الابتكار في المبادرات، وتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات.
من جانبه، عبر المهندس حسن سالم اليماحي، عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة، على دعم وتوجيهات سموه، مؤكداً مواصلة العمل لتحقيق أفضل التوقعات في منظومة عمل البلدية. حضر اللقاء، أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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