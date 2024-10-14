صندوق خليفة يطلق منصته للذكاء الاصطناعي في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع مشاركته في معرض جيتكس جلوبال 2024، تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي، إلى جانب أكثر من 30 جهة حكومية وشريكاً استراتيجياً، يستعرضون أكثر من 100 مشروع مبتكر يسهم في تعزيز رفاهية المجتمع وجودة الحياة في أبوظبي، تحت شعار «نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي».

ويستعرض صندوق خليفة في «جيتكس» هذا العام - منصة ذكاء اصطناعي جديدة مدمجة في موقع صندوق خليفة الإلكتروني، مصممة للارتقاء بالكفاءة التشغيلية للصندوق، بالتماشي مع أهداف حكومة أبوظبي في ريادة الذكاء الاصطناعي، التي تسلط الضوء على دور الابتكار الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تحويل الخدمات الحكومية، من خلال الحلول الرقمية التي تعزز جودتها، وتلبي الاحتياجات المتطورة للمجتمع، حيث توظف منصة صندوق خليفة المبتكرة، أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة عمليات الصندوق التشغيلية وضمان الدقة والسرعة في إنجازها، وتبسيط المهام الإدارية المعقدة، لتزيح عن عاتق الموظفين مسؤولية المهام الروتينية الرتيبة المستنفذة للوقت والجهد، فيتسنى لهم التركيز على المهام الأكثر أهمية وأثراً، ليعزز بذلك الاستغلال الأمثل للموارد، وزيادة الإنتاجية كماً ونوعاً.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بالإنابة: «يسرنا إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة خلال فعاليات معرض جيتكس التقني الرائد. لقد قطع صندوق خليفة شوطًا كبيراً في مسيرته نحو التحول الرقمي، وأتمتة الخدمات، وتشكل المنصة إحدى محطاته التحولية المؤثرة التي تعكس جهودنا الريادية المكرسة في نشر ثقافة الابتكار وتمكين منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تطبيق نهج الاستدامة في ريادة الأعمال، وتلبية الحاجات المتطورة في المجتمع، بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الفعالة والحلول المبتكرة ومواكبة الثورة الرقمية المعاصرة والتوجهات العالمية، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية حكومة أبوظبي الإلكترونية، في تسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية».