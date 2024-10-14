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علوم الدار

24 شركة إيطالية تشارك في «إكسباند نورث ستار»

24 شركة إيطالية تشارك في «إكسباند نورث ستار»
15 أكتوبر 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

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أعلن الجناح الإيطالي المشارك في معرض إكسباند نورث ستار 2024 المخصص للشركات الناشئة، والذي يستمر حتى 16 أكتوبر في دبي هاربر، عن مشاركة 24 شركة إيطالية تجمع رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة، وذلك بدعم من وكالة التجارة الإيطالية.
ويجمع معرض إكسباند نورث ستار أبرز اللاعبين المؤثرين في نظام الشركات الناشئة العالمي، ويوفر الجناح الإيطالي مجموعةً مختارة من الشركات الناشئة الإيطالية الطموحة الفرصة لإبراز منتجاتهم، والعثور على مستثمرين، وزيادة وجودهم في الأسواق الدولية.
وشهدت إيطاليا زيادة في عدد الشركات الناشئة المبتكرة عام 2023، حيث تعمل 77.3% من هذه الشركات في مجالات تشمل إنتاج البرمجيات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير، تلتها 14.5% تعمل في قطاع التصنيع و3% في مجال التجارة.
ولفت فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات وسلطنة عُمان، إلى التزام إيطاليا بتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار لتصبح مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات المتقدمة.

معرض إكسباند نورث ستار
إيطاليا
التجارة
الإمارات
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