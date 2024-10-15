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"شرطة أبوظبي" تطلق دورية المستقبل ذاتية القيادة خلال "جيتكس"

"شرطة أبوظبي" تطلق دورية المستقبل ذاتية القيادة خلال "جيتكس"
15 أكتوبر 2024 10:10

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، "دورية المستقبل ذاتية القيادة" خلال فعاليات معرض جيتكس العالمي 2024، بالتعاون مع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في أبوظبي، وفي إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق.

وأكدت شرطة أبوظبي أن الدورية مخصصة للمناطق السكنية والمناطق الوعرة، وتتيح تعزيز التغطية الأمنية من خلال قدرتها على القيادة الذاتية والشحن الكهربائي "من المركبة إلى الحمولة" ودعم الشحن الخارجي للمعدات والمركبات، وطائرات الاستطلاع من دون طيار، المحمولة ضمن صندوق طائرة من دون طيار مدمج بمركبة الدورية.

وتستخدم الدورية في الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، مع قدرات الملاحة الذاتية على الطرق الوعرة بكفاءة عالية تناسب بيئة إمارة أبوظبي، حيث تمتاز طائرتها بقدرتها على التواصل اللاسلكي مباشرة مع الدورية بعد إقلاعها، فضلاً عن أن سيارة الدورية قابلة لإعادة التصميم بالكامل لتواكب احتياجات المستخدم، وهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى ستة أشخاص مع معدات إضافية.

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وذكرت شرطة أبوظبي أن الدورية تدعم الحوسبة السحابية في المركبة، وتخزين الصوت والبيانات والفيديو، وهي مزودة بقمرة قيادية رقمية لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة السلامة.

 وتمتاز دورية شرطة أبوظبي المستقبلية ذاتية القيادة باعتمادها على أحدث نماذج التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي والرؤية الحاسوبية لمعالجة الصوت والبيانات ومقاطع الفيديو، ورصد السلوكيات الإجرامية بتقنيات متطورة، والتعرف على الوجوه، وقراءة أرقام السيارات، ويتيح نظامها إمكانية التشخيص والصيانة وإدارة الأسطول عن بعد.

ومن مزايا مركبة الدورية أيضاً أنها مصممة لعبور المياه دون التعرض للتلف أو فقدان وظائفها، وهي قادرة على السير ببصمة صوتية منخفضة عند التشغيل في الوضع الكهربائي، حيث تعمل بمحرك هجين يعتمد على الوقود أو البطارية، ما يتيح دعم العمليات الصامتة والمهام السرية.

المصدر: وام
جيتكس
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