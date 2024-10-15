الأربعاء 16 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد ..طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد ..طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار
15 أكتوبر 2024 11:44

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي ترأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس المجلس.

حضر الاجتماع معالي خليل محمد شريف فولاذي، ومعالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، أعضاء المجلس، والسيد مصبح خميس المزروعي، مقرراً.

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد يرحب بالتعاون بين «G42ai»  و«الفورمولا1»
«فريدا» تواجه «وسمي الخالدية» بكأس الوثبة في السويد

تخلل الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك تقارير أداء جهاز أبوظبي للاستثمار وخطط الجهاز المستقبلية، إضافة إلى مناقشة أوضاع الأسواق.

وأشاد المجلس بمواصلة ارتفاع العائدات والنمو المستمر لمحفظة الجهاز، وتنويع استراتيجياته الاستثمارية، بالإضافة إلى زيادة وجوده في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والأسهم الخاصة.

المصدر: وام
طحنون بن زايد
منصور بن زايد
جهاز أبوظبي للاستثمار
آخر الأخبار
جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم كافة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن
اليوم 00:59
صقر غباش خلال مشاركته بالمؤتمر الـ 37 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: القضايا العربية حاضرة في صميم السياسة الخارجية للدولة
اليوم 00:59
هاريس خلال تجمع انتخابي في إيري بولاية بنسلفانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
ظهور إعلامي مكثف لهاريس قبل الانتخابات
اليوم 00:59
نجيب ميقاتي
الأخبار العالمية
نجيب ميقاتي لـ «الاتحاد»: استمرار الحرب يهدد استقرار لبنان والمنطقة برمتها
اليوم 00:59
«وكالة البيئة» تحذِّر: المياه بخطر في أوروبا
الأخبار العالمية
«وكالة البيئة» تحذِّر: المياه بخطر في أوروبا
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©