الحدث الأكبر من نوعه في مجال التكنولوجيا على مستوى المنطقة معرض جيتكس غلوبال ألفان وأربعة وعشرون يأتي في دورته الرابعة والأربعين تحت شعار تعاون عالمي لتشكيل اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي لاستكشاف تطبيقاته الواقعية والحصول على ابتكارات تزز كفاءة الأعمال انطلاقاً من الأهمية الاستثنائية للتطور الحاصل في أدواته والتي أصبحت أبرز تجليات عصر الثورة الصناعية الخامسة.



وعلى مدى أيامه الخمسة يستعرض الحدث أحدث الابتكارات الصديقة للبيئة والرؤى المستقبلية في عالم تتسارع فيه وتيرة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها.

تقنيات الذكاء الاصطناعي تتصدر منصات "جيتكس غلوبال 2024 في دبي



تقرير: أحمد الطنيجي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/Vifq0nvINN — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) October 14, 2024