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تقنيات الذكاء الاصطناعي تتصدر منصات "جيتكس غلوبال 2024" في دبي

تقنيات الذكاء الاصطناعي تتصدر منصات "جيتكس غلوبال 2024" في دبي
15 أكتوبر 2024 12:55

الحدث الأكبر من نوعه في مجال التكنولوجيا على مستوى المنطقة معرض جيتكس غلوبال ألفان وأربعة وعشرون يأتي في دورته الرابعة والأربعين تحت شعار تعاون عالمي لتشكيل اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي لاستكشاف تطبيقاته الواقعية والحصول على ابتكارات تزز كفاءة الأعمال انطلاقاً من الأهمية الاستثنائية للتطور الحاصل في أدواته والتي أصبحت أبرز تجليات عصر الثورة الصناعية الخامسة.

وعلى مدى أيامه الخمسة يستعرض الحدث أحدث الابتكارات الصديقة للبيئة والرؤى المستقبلية في عالم تتسارع فيه وتيرة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جيتكس
الذكاء الاصطناعي
دبي
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