افتتاح النسخة الـ 36 لمؤتمر "آيروس" الأكبر في تاريخه بأبوظبي

انطلقت النسخة السادسة والثلاثين 36 من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية (آيروس ألفين وأربعة وعشرين 2024)، للمرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) والذي ينعقد بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.



آلاف الباحثين والأكاديميين والشركات الكبرى الرائدة والمتخصصين في قطاع الربوتات والأنظمة الذكية من جميع أنحاء العالم، اجتمعوا تحت شعار "روبوتات للتطوير المستدام" ويوفر المؤتمر منصة لمجتمع الروبوتات الدولي تهدف إلى تبادل المعارف والأفكار حول أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية، حيث ستركز أربع جلسات نقاشية وأكثر من عشرين 20 كلمة يلقيها متحدثون بارزون على المجالات المختلفة للروبوتات.

يتضمن المؤتمر العديد من العروض البحثية الشفوية والمطبوعة التى تختص بأحدث التوجهات في مجالات تكنولوجيا الروبوتات المتطورة، حيث تقدم مجموعة من الباحثين الرائدين وخبراء القطاع 3,753 ثلاثة آلاف وسبعمئة وثلاثا وخمسين ورقة بحثية من ستين 60 دولة، وسيشمل المؤتمر ثلاثة عشر 13 منتدى إلى جانب ثماني مسابقات وتحديات مختلفة.

ولغاية الثامن عشر 18 من أكتوبر ستقام العديد من العروض البحثية المطبوعة والخطابات والحلقات النقاشية والأنشطة التواصلية إلى جانب الاهتمام بالجيل القادم من الروبوتات المستدامة، وأحدث تكنولوجيات الروبوتات ومنتجاتها.

يعد المؤتمر الدولي للربوتات والأنظمة الذكية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أكبر المؤتمرات البحثية المعنية بالروبوتات وأهمها في العالم.