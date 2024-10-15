الأربعاء 16 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مسابقات ومزاينات متنوعة في الدورة الثالثة من "مهرجان ومزاد ليوا للتمور"

مسابقات ومزاينات متنوعة في الدورة الثالثة من "مهرجان ومزاد ليوا للتمور"
15 أكتوبر 2024 14:01

يشهد مهرجان ومزاد ليوا للتمور فعاليات متنوعة تدعم القطاع الزراعي وصناعة التمور في الدولة. وتتضمن فعالياته مسابقات ومزادات ومزاينات التمور، إضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور. ويشمل المهرجان أنشطة الرسم والتصوير، ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية موجهة لمختلف الفئات العمرية. وتشارك في المهرجان جهات حكومية وخاصة بأجنحة تقدم برامج تفاعلية ومنصات توعوية للمزارعين والزوار.


 ويعكس المهرجان دعم القيادة الرشيدة للقطاع الزراعي، وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، من خلال منصة متخصصة تشجع أصحاب المزارع على تسويق التمور الإماراتية، وتبادل الخبرات عن أساليب الزراعة الحديثة والعناية بالنخيل، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذا لأهداف حكومة أبوظبي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي للدولة.

أخبار ذات صلة
تتويج الفائزين في مزاينة «نخبة ليوا للتمور»
حمدان بن زايد يزور مهرجان ومزاد ليوا للتمور


تنوعت المسابقات المختلفة التي جاءت على هامش المهرجان فبلغ مجموع مشاركات المتنافسين في مسابقة "مزاينة الدباس" ضمن فعاليات مهرجان ومزاد ليوا للتمور ألفين وخمسمئة 2500 كيلوجرام من خمسة وعشرين 25 متسابقا تم الإعلان عن أسماء الفائزين منهم يوم "الأحد" ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان
ويعمل المهرجان على ترسيخ مكانته واحدا من أهم الفعاليات التراثية الدولية، من خلال تشجيع إنتاج وتصنيع التمور وعرض أجود أصنافها، والإسهام في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين ومنتجي التمور إلى تحسين جودة منتجاتهم، وتبادل الخبرات والأبحاث في مجال زراعة النخيل.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مهرجان ومزاد ليوا للتمور
المزارع
آخر الأخبار
جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم كافة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن
اليوم 00:59
صقر غباش خلال مشاركته بالمؤتمر الـ 37 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: القضايا العربية حاضرة في صميم السياسة الخارجية للدولة
اليوم 00:59
هاريس خلال تجمع انتخابي في إيري بولاية بنسلفانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
ظهور إعلامي مكثف لهاريس قبل الانتخابات
اليوم 00:59
نجيب ميقاتي
الأخبار العالمية
نجيب ميقاتي لـ «الاتحاد»: استمرار الحرب يهدد استقرار لبنان والمنطقة برمتها
اليوم 00:59
«وكالة البيئة» تحذِّر: المياه بخطر في أوروبا
الأخبار العالمية
«وكالة البيئة» تحذِّر: المياه بخطر في أوروبا
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©