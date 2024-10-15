مسابقات ومزاينات متنوعة في الدورة الثالثة من "مهرجان ومزاد ليوا للتمور"

يشهد مهرجان ومزاد ليوا للتمور فعاليات متنوعة تدعم القطاع الزراعي وصناعة التمور في الدولة. وتتضمن فعالياته مسابقات ومزادات ومزاينات التمور، إضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور. ويشمل المهرجان أنشطة الرسم والتصوير، ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية موجهة لمختلف الفئات العمرية. وتشارك في المهرجان جهات حكومية وخاصة بأجنحة تقدم برامج تفاعلية ومنصات توعوية للمزارعين والزوار.



ويعكس المهرجان دعم القيادة الرشيدة للقطاع الزراعي، وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، من خلال منصة متخصصة تشجع أصحاب المزارع على تسويق التمور الإماراتية، وتبادل الخبرات عن أساليب الزراعة الحديثة والعناية بالنخيل، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذا لأهداف حكومة أبوظبي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي للدولة.



تنوعت المسابقات المختلفة التي جاءت على هامش المهرجان فبلغ مجموع مشاركات المتنافسين في مسابقة "مزاينة الدباس" ضمن فعاليات مهرجان ومزاد ليوا للتمور ألفين وخمسمئة 2500 كيلوجرام من خمسة وعشرين 25 متسابقا تم الإعلان عن أسماء الفائزين منهم يوم "الأحد" ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان

ويعمل المهرجان على ترسيخ مكانته واحدا من أهم الفعاليات التراثية الدولية، من خلال تشجيع إنتاج وتصنيع التمور وعرض أجود أصنافها، والإسهام في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين ومنتجي التمور إلى تحسين جودة منتجاتهم، وتبادل الخبرات والأبحاث في مجال زراعة النخيل.