اختتام مؤتمر الإمارات للسلامة في الطيران 2024

اختتم، اليوم، في دبي أعمال "مؤتمر الإمارات للسلامة في الطيران 2024"، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني تحت شعار "السلامة: أولوية ثابتة في صناعة متغيرة" لمدة يومين بمشاركة 24 متحدثًا متخصصًا من مختلف قطاعات سلامة الطيران، بما في ذلك الجهات الحكومية، وشركات الطيران، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ذات الصلة.

وركزت أجندة المؤتمر على التطورات المستمرة في العمليات التشغيلية وتأثيرها على منظومة إدارة السلامة في قطاع الطيران، والجهود الوطنية المتواصلة لضمان الحفاظ على أعلى مستويات السلامة التشغيلية.

ويأتي المؤتمر، كجزء من خطة السلامة في برنامج السلامة الوطني لدولة الإمارات، حيث تناول المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك الاضطرابات الناتجة عن الاضطرابات الهوائية، وأنظمة إدارة السلامة، وسبل إدارة الإرهاق في الطيران، والتنقل الجوي المتقدم.

وترجمت المناقشات التزام دولة الإمارات بتبني التقنيات الحديثة وتطبيق تدابير السلامة المستقبلية، وتعزيز الإدارة الاستباقية للسلامة عبر جميع قطاعات الطيران، مما يعزز من ريادة دولة الإمارات في الحفاظ على أعلى معايير السلامة الجوية في جميع أنحاء العالم.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن تعزيز كفاءة إدارة السلامة في عمليات الطيران يمثل أولوية ثابتة وركيزة أساسية في منظومة الطيران المدني.

وأكد أن دولة الإمارات ملتزمة بتطوير قدراتها في مجال إدارة السلامة لمواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، واستباق أي مخاطر محتملة قد تنشأ نتيجة لهذه التغيرات. وأكد أنه في ظل الالتزام بالتطوير المستمر وفق أفضل الممارسات والمعايير، فإن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ ريادة إقليمية وعالمية في هذا المجال.