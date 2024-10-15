"صحة دبي" تطلق نظام الإنذار المبكر للكشف عن الأمراض المعدية خلال جيتكس

أطلقت هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في فعاليات "معرض جيتكس جلوبال 2024 " المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، نظام الإنذار المبكر للكشف عن الأمراض المعدية "إنذار" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز منظومة الوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية وضمان استدامة الأمن الصحي لأفراد المجتمع.

يأتي إطلاق نظام "إنذار"، الذي يستهدف فرق المراقبة وتقييم المخاطر ومفتشي الصحة في المنافذ البحرية والبرية، ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي للرصد والكشف الاستباقي للأمراض المعدية والأوبئة وتقييم مخاطرها المحتملة على الإمارة، من خلال المعلومات والبيانات الدقيقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتقييم الشامل للمخاطر الصحية على المستوى العالمي.

وأكد الدكتور رمضان إبراهيم البلوشي مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي مدير إدارة حماية الصحة العامة أهمية هذا النظام الذي يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز الأمن الصحي في إمارة دبي، ويعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لمواكبة وتوظيف أحدث التقنيات العالمية لمواجهة التحديات الصحية وتعزيز أنظمة الرصد الوبائي للحد من الأمراض المعدية والاستفادة القصوى من المعلومات والبيانات التي يوفرها النظام لصناعة واتخاذ القرارات السريعة والتدابير الوقائية الفعالة تجاه الحالات الصحية الطارئة.

واستعرض المميزات المتعددة لهذا النظام المتطور وقدرته الفائقة على تحليل البيانات متعددة اللغات ومفتوحة المصدر بما فيها بيانات الصحة العامة والبيانات الرسمية والعلمية وكذلك المراقبة الوبائية العالمية على مدار الساعة، والتنبيهات الفورية التي يطلقها النظام بشأن الأمراض المعدية، إضافة إلى متابعة المقالات الإعلامية والمخاطر الصحية المختلفة وتوفير تقارير دورية يصدرها علماء الأوبئة على مستوى العالم ما يساهم في تعزيز فعالية الاستجابة القصوى للأزمات الصحية.



وقال الدكتور خالد لوتاه الاستشاري في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، إن نظام الإنذار المبكر للكشف عن الأمراض المعدية "إنذار" يتميز باستخدام أدوات وتقنيات متطورة لتحليل المخاطر تساعد في رصد الحالات الصحية الطارئة بشكل استباقي تشمل سمات المرض والنشاط التاريخي للمرض والعبء الموسمي المتوقع والمراقبة القائمة على المقالات والبيانات التاريخية والمتوقعة للسفر الجوي وعوامل الخطر البيئية وغيرها من المخاطر الأخرى.

وأوضح أن النظام الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يتميز بقدرته الفائقة على تحليل المعلومات والبيانات الضخمة والمراقبة والتحليل المستمر لهذه المعلومات من خلال الوصول المباشر إلى واجهة برمجة تطبيقات "API".





وأضاف أن نظام "إنذار" يتميز بوجود تقنيات متطورة توفر خاصية الاستعلام "بيتا" وتحميل البيانات بصيغة "CSV" وتحليل البيانات متعدد اللغات ومختلفة المصادر لتوفير تقارير دورية عالية الدقة وموثوقة المصدر.