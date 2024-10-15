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"أبوظبي للتنقل" يستعرض منظومة "فيوجن" في جيتكس

"أبوظبي للتنقل" يستعرض منظومة "فيوجن" في جيتكس
15 أكتوبر 2024 17:12

 يستعرض مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، خلال مشاركته في الدورة الـ 44 لمعرض جيتكس جلوبال 2024، ضمن جناح حكومة أبوظبي، منظومة التحليل الذكي للتنقل "فيوجن"، التي تعد أحدث ابتكاراته وتمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية إمارة أبوظبي للتحول إلى مدينة ذكية.

وتعتمد المنظومة على تقنيات ذكية لتحسين قطاع النقل والبنية التحتية وتقوم بتحليل مليارات من البيانات المتاحة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر فهما شاملا ودقيقا لاحتياجات النقل الحالية والمستقبلية في الإمارة.

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ومنذ بدء تطوير المشروع، تم تحليل أكثر من 70 مليار مصفوفة بيانات تاريخية ومباشرة ضمن منظومة النمذجة والتحليل (STEAM+).

جدير بالذكر أن منظومة "فيوجن" ستغطي جميع مناطق إمارة أبوظبي، بما في ذلك مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية للنقل ودعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتوقع التحديات المستقبلية.

ويمثل إطلاق مشروع منظومة "فيوجن" نقلة نوعية في استشراف مستقبل قطاع النقل البري والجوي والبحري، إذ تتيح تصورا مستقبليا لخدمات النقل عبر تطوير حلول ذكية تتماشى مع المتغيرات السريعة في هذا القطاع.
ويأتي هذا المشروع تأكيدا على التزام أبوظبي للتنقل بتلبية احتياجات المجتمع المستقبلية في مجال النقل وتعزيز فعالية التخطيط الإستراتيجي، ما يعزز من المكانة التنافسية العالمية للإمارة.

ويعد معرض جيتكس جلوبال فرصة مثالية لاستكشاف أحدث التقنيات في مختلف المجالات حيث يجمع الحدث بين عدة فعاليات رئيسية تشمل معرض "جيتكس إمباكت"، وقمة ومعرض المستقبل العمراني للمدينة الذكية، ومعرض "فينتك سيرج"، وقمة مستقبل "البلوك تشين"، وعالم الذكاء الاصطناعي، إذ تُسهم هذه الفعاليات المتنوعة في تقديم تجربة شاملة للزوار، مما يتيح لهم التعرف على أحدث التطورات التقنية والتفاعل مع الابتكارات الرائدة.

ويؤكد أبوظبي للتنقل خلال مشاركته في هذا الحدث على دوره في استكشاف وتطبيق أحدث الحلول الذكية، ويواصل جهوده في تعزيز العلاقات المحلية والعالمية لتحقيق رؤية أبوظبي نحو التنمية المستدامة والحفاظ على مكانتها بين أكثر المدن ذكاء وتقدما في العالم.

المصدر: وام
جيتكس
أبوظبي للتنقل
النقل المتكامل
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