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خالد بن محمد بن زايد يزور معرض "جيتكس العالمي 2024"

خالد بن محمد بن زايد يزور معرض "جيتكس العالمي 2024"
15 أكتوبر 2024 17:48

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض "جيتكس العالمي 2024"، الذي يَعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "تعاون عالمي لتشكيل اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي". 

وتفقّد سموّه عدداً من الأجنحة الوطنية والمحلية، حيث اطَّلع على المبادرات والمشاريع التي تتبنّاها الجهات المشاركة ضمن جهودها المتواصلة لتوظيف أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة التحوّل الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية.
كما زار سموّه عدداً من الأجنحة المشاركة، ومن أبرزها جناح مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الذي يعرض أحدث ابتكاراته التكنولوجية لتعزيز منظومة البحث والتطوير في تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بالإضافة إلى جناح كل من شركة "إي آند الإمارات"، والشركة الإماراتية "سبيس 42" المتخصِّصة في تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وزار سموه أيضاً جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الرائدة في قطاع الصناعة الدفاعية والأمنية.

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وأكد سموه أهمية هذا الحدث العالمي وما حققه من إنجازات كبيرة كأكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، ليصبح موعداً سنوياً يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات على المشهد الرقمي والتكنولوجي إقليمياً ودولياً، باعتبارها مركزاً رائداً لتبني التقنيات التكنولوجية المتطورة واستخدام منظومة الذكاء الاصطناعي في استشراف معالم وتوجهات المستقبل في مختلف القطاعات الحيوية.

وتُعد النسخة 44 من معرض "جيتكس العالمي" الأكبر منذ انطلاقه، وذلك بمشاركة 6500 عارض و1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر من أكثر من 180 دولة، بالإضافة إلى هيئات حكومية واستثمارية وأكاديمية ونخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معرض جيتكس
خالد بن محمد بن زايد
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