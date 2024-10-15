«زراعة أبوظبي» تطلق تطبيق «منصة سوق الأعلاف الجديد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إطلاق نسخة مبتكرة من تطبيق سوق الأعلاف، بالشراكة مع مركز خدمات حكومة أبوظبي «تم»، ويأتي الإطلاق تزامناً مع مرور عام على إطلاق سوق الأعلاف، وفي إطار تعزيز خدماتها الرقمية.

ويهدف التطبيق الجديد إلى تعزيز كفاءة قطاع الثروة الحيوانية وضمان حصول أصحاب الثروة الحيوانية المسجلين لدى الهيئة في جميع إمارات الدولة على أعلاف عالية الجودة بأسعار تنافسية. يوفر التطبيق منصة رقمية شاملة ومتكاملة تضم مجموعة واسعة من الأعلاف الحيوانية العشبية والمركزة، ويتيح للمستخدمين طلب المنتجات التي يحتاجونها وتسليمها إليهم في الوقت المحدد، كما يتيح مقارنة أسعار المنتجات المختلفة من موردين متعددين لاختيار أفضل العروض، ويوفر خيارات دفع آمنة ومتعددة لراحة المستخدمين، بالإضافة إلى تسهيل عملية شراء الأعلاف، ويختصر وقت وجهد المربين، حيث يمكنهم إتمام عملية الشراء في أقل من 15 دقيقة.ويخدم التطبيق أكثر من 40 ألف مربٍّ على مستوى الدولة، ويوفر احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على النفاذ للأسواق، ويبلغ حجم تجارة الأعلاف في دولة الإمارات حوالي 3 ملايين طن سنوياً، بقيمة تتجاوز 2.5 مليار درهم، ويتوقع أن يساهم تطبيق «سوق الأعلاف» في تنشيط هذه التجارة وتعزيز المنافسة العادلة بين الموردين.

وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: يسعدنا بالشراكة مع مركز خدمات حكومة أبوظبي «تم»، إطلاق هذا التطبيق الرائد الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الزراعة، ويهدف إلى تسهيل عمليات مربي الثروة الحيوانية وتوفير الوقت والجهد، وذلك تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في تطوير قطاع الزراعة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في الأمن الغذائي، وتتويجاً لجهودنا في تطوير سوق الأعلاف، الذي تم إطلاقه العام الماضي كأكبر سوق للأعلاف في الشرق الأوسط.

وأضاف: يأتي إطلاق هذا التطبيق تماشياً مع رؤية أبوظبي في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي من خلال توفير حلول ذكية ومبتكرة، حيث يساهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لشراء الأعلاف، كما يساعد المربين على اتخاذ قرارات شراء جيدة، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية.

وأوضح: «بفضل واجهة المستخدم البسيطة والمبتكرة، يمكن لمربي الثروة الحيوانية تصفح أنواع متعددة من الأعلاف ومقارنتها بسهولة، ثم إضافة ما يحتاجونه إلى سلة التسوق. كما يمكنهم إنشاء حسابات شخصية لتتبع طلباتهم السابقة والاستفادة من العروض الحصرية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم التطبيق برنامج سوق الأعلاف ويوفر حلولاً آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على النفاذ للأسواق».

وأشار إلى أن التطبيق يهدف إلى ربط مشتري الأعلاف من جميع إمارات الدولة مع الموردين المعتمدين لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز سلسلة التوريد الزراعية، بما يضمن تحقيق استدامة القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني.

يتم الدخول إلى التطبيق الجديد من خلال منصة «تم» لخدمات حكومة أبوظبي، حيث تم تصميمه بحيث يضمن سهولة طلب شراء الأعلاف حسب السعر والنوع، وتتوفر على الواجهة الرئيسية للتطبيق مزايا ترتيب منتجات الأعلاف حسب السعر أو النوعية وتصنيف الأعلاف حسب نوع الحيوان والشركة المصنعة أو الموردة، بالإضافة إلى إمكانية إعادة طلب الأعلاف التي تم شراؤها سابقاً.

أما سلة التسوق فتضم قائمة المنتجات المطلوب شراؤها وإجمالي السعر والكمية، والمنتجات الأكثر مبيعاً، كذلك يتوفر في التطبيق خاصية البحث عن منتجات الأعلاف والخصومات، كما يوفر التطبيق تفاصيل كاملة عن كل منتج تشمل اسم المنتج ووزن العبوة وبلد المنشأ والمكونات وطرق الاستخدام وتحليل للفوائد الغذائية، بالإضافة إلى صور تعبيرية للمنتج واقتراحات بشأن المنتجات المشابهة.

أما صفحة الدفع فتتضمن الطرق المتاحة للدفع وملخص الطلب قبل الدفع وطريقة استلام المشتريات ومعلومات للاتصال بالمورد، كما تتوفر خاصية تأكيد طلب الشراء وتحميل فاتورة المشتريات وقائمة بالمنتجات التي تم شراؤها.



