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«إكسبو دبي» يحتضن جمع المساعدات الإغاثية الأحد المقبل استكمالاً لحملة «الإمارات معك يا لبنان»

«إكسبو دبي» يحتضن جمع المساعدات الإغاثية الأحد المقبل استكمالاً لحملة «الإمارات معك يا لبنان»
15 أكتوبر 2024 20:17

استكمالاً للحملة الوطنية الإغاثية «الإمارات معك يا لبنان»، يشهد مركز المعارض بمدينة إكسبو دبي يوم الأحد المقبل وللمرة الثانية أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية دعما للأشقاء اللبنانيين نظير الإقبال الجماهيري الكبير، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
ويأتي تنفيذ كافة أنشطة هذه الحملة الجماهيرية بإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، حيث تواصل الحملة أنشطتها الإغاثية في أسبوعها الثاني دعماً للشعب اللبناني الشقيق، وبالتعاون مع مختلف المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية في الدولة، بهدف جمع التبرعات النقدية والعينية للمتضررين والجرحى والمصابين في الأزمة الحالية.
واستجابة للإقبال الجماهيري الكبير الذي لازم التفاعل المجتمعي مع الحملة في أسبوعها الأول؛ سيتم تنظيم تجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية من الطرود الغذائية والمستلزمات الإيوائية في المواقع والأوقات التالية: يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، في مركز إكسبو الشارقة، ويوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، في مركز المعارض بمدينة إكسبو دبي.
وفي سياق متصل، يشارك المتطوعون بالتنسيق مع منصة «متطوعين.إمارات» والمنصات التطوعية الأخرى في الدولة، كما يمكن لمختلف فئات وشرائح المجتمع تسليم تبرعاتهم العينية لدى المعنيين في مخازن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة مصفح بأبوظبي أو في المخازن التابعة للهيئة في دبي أو في مكاتب الهيئة المنتشرة بمختلف أنحاء الدولة، وكذلك يمكن تقديم التبرعات النقدية من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الخاصة بالهيئة أو عبر حساباتها الرسمية في:
- مصرف أبوظبي الإسلامي
اسم الحساب الهلال الأحمر الإماراتي - إغاثة لبنان، رقم الحساب 20000488، الآيبان AE600500000000020000488، السويفت ABDIAEADXXX2 -
- بنك دبي الإسلامي اسم الحساب الهلال الأحمر الإماراتي، رقم الحساب 3520440014301، الآيبان AE95 0240 0035 2044 0014 301 ،السويفت DUIBAEAD3 .
- مصرف الشارقة الإسلامي اسم الحساب الهلال الأحمر الإماراتي، رقم الحساب  11445518005، الآيبان AE620410000011445518005 السويفت NBSHAEAS4 .
- مصرف الإمارات الإسلامي، اسم الحساب الهلال الأحمر الإماراتي، رقم الحساب 3707456796903، الآيبان AE710340003707456796903، السويفت MEBLAEAD.

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