2.5 مليون مستخدم لمنظومة «تم» بنهاية الربع الثالث

يوسف العربي (دبي)

أكد الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام برنامج «تم» في دائرة التمكين الحكومي، أن إطلاق الجيل الثالث من منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم» يرسخ مكانة أبوظبي الاقتصادية عبر الإسهام في تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، ومن ثم تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رئيسة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وقال العسكر لـ«الاتحاد»، إن عدد خدمات الجيل الثالث من منظومة «تم» زاد إلى أكثر من 800 خدمة، من خلال منظومة متكاملة من القنوات الرقمية أو التقليدية، مؤكداً أن نسبة تبني الخدمات الرقمية الحكومية في أبوظبي بين العملاء سجلت 96%، وهي تعد من أعلى المعدلات العالمية في تبني الخدمات الرقمية، فيما بلغ عدد مستخدمي منظومة «تم» نحو 2.5 مليون مستخدم.

وأضاف، جاء الجيل الثالث بالعديد من التحسينات، من خلال توفير العديد من الخصائص التي يأتي في مقدمتها المساعد الرقمي الأول من نوعه في العالم، حيث يمكنه الرد على الاستفسارات العامة والخاصة بالخدمات. وقال: «تم بناء الجيل الثالث من منظومة «تم»، ليعرف احتياجات المتعامل بناء على المعلومات المتوافرة عن كل مستخدم، حيث يمكن سؤاله عن المخالفات وسدادها والعقارات المملوكة، ومتى تنتهي عقود الإيجار بها، كما يمكن أن تطلب منه كتابة رسالة للمقاول لمباشرة عملية البناء، وسيقوم بإعداد رسالة احترافية».

وأضاف، أن المساعد الافتراضي يساعد على إنجاز الخدمة خطوة بخطوة، وخلال هذه الرحلة يمكن الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بذلك.

ونوه بأن المساعد الرقمي سيغيّر من مفهوم تقديم الخدمات بشكل تام، حيث يمكنه المساعدة في جدولة عمليات المدفوعات المتنوعة (اتصالات – غاز – مياه)، حيث يتم تحديد تاريخ السداد لتتم هذه العملية تلقائياً.

ولفت إلى أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن المشكلات، كما يقوم بإجراء تحليل لمحتوى الصورة المرفقة، وسيقوم بالكتابة بالنيابة عن المستخدم، مع تضمين الموقع الجغرافي، وما على العميل سوى الضغط، ومن ثم التحويل للجهة المختصة للعمل على حل المشكلة، منوهاً بأنه تم ربط المساعد الرقمي بنحو 150 خدمة حتى الآن بشكل موثوق كما يجري ربط بقية الخدمات تباعاً.

وأوضح العسكر أنه تم تطوير الخدمة بجهود الجهات الحكومية المختلفة، وفرق متخصصة عملت على مدار الساعة كما أن منظومة تم تتمتع بشبكة واسعة من الشركاء العالميين، مشيراً إلى أن منظومة تم توفر نحو 100 ألف ساعة عمل شهرياً، كما يتم توفير أكثر من 55 ألف طن من الانبعاثات سنوياً.

وحول آليات مواجهة التحديات السيبرانية، خلال عملية تطوير الخدمات الحكومية، قال العسكر، إن الأمن السيبراني أمر بالغ الأهمية، وأبوظبي تمتلك منظومة قوية لحماية أمنها السيبراني.

وأضاف: «في منظومة تم يتم تطبيق العديد من طبقات الحماية لضمان أن جميع البيانات والمعاملات آمنة بشكل تام ولا يوجد حوادث سيبرانية، خلال السنوات القليلة الماضية، ولا نعتقد بحدوث مثل هذه الأمور، استناداً لقوة منظومة الأمن السيبراني»، مشيراً أن منظومة تم لديها استراتيجية ورؤية واضحتين في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم توظيف هذه التقنية في مجمل المنظومة، بدءاً من تقديم الخدمات، وجمع وتحليل البيانات وتحديد نسبة رضا المتعاملين.

وقال: تعد منظومة «تم» نموذجاً فريداً ورائداً يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها جهات حكومية عديدة في إمارة أبوظبي، ما يمكِّننا من إرساء معايير جديدة لتميُّز الخدمات والكفاءة وتجربة المتعاملين، عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى.

وأضاف: إن إطلاق هذه النسخة الجديدة من (تم) يأتي تجسيداً لجهودنا في دعم الابتكار وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويؤكِّد سعينا المستمر لصياغة تصوُّر جديد للخدمات الحكومية من أجل استمرار ريادة إمارة أبوظبي وفق رؤيتها الاستراتيجية.

وتحت شعار «نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي»، تشارك حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024.

وتتولّى دائرة التمكين الحكومي مهمة تنسيق مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض، بين أكثر من 30 مؤسَّسة حكومية وأكاديمية، لتقديم تجربة موحَّدة لزوّار جناح الحكومة في المعرض.

وتستعرض مشاركة حكومة أبوظبي التقدُّم الذي حقَّقته الإمارة في اعتماد الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعتمدة على البيانات التي تُطوِّر تجربة المتعاملين، وتؤسِّس لحكومة جاهزة للمستقبل.

وينقسم الجناح إلى خمس مناطق رئيسة، هي الخدمات وتجربة المتعامل، ورؤى البيانات، والتكنولوجيا المبتكرة، والتكنولوجيا المستدامة، والأمن السيبراني والثقة الرقمية.

ويتضمَّن جناح حكومة أبوظبي في المعرض أكثر من 80 مشروعاً مبتكراً، ويشهد إطلاق عدد من المشاريع، تشمل تطبيقاً صحياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، ونسخة جديدة من تطبيق «تم» توفِّر تجربة مخصَّصة للمتعاملين، وغيرهما من المشاريع والحلول الرقمية المبتكرة.