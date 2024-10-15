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علوم الدار

تحالف استراتيجي بين «أمازون ويب سيرفيسز» و«إي آند»

التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
16 أكتوبر 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «إي آند»، مجموعة التكنولوجيا العالمية، أمس، شراكة استراتيجية مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز». وكجزء من هذا التحالف، وقعت «أمازون ويب سيرفيسز»، و«إي آند» اتفاقية بقيمة تتجاوز 1 مليار دولار (3.7 مليار درهم إماراتي) على مدى السنوات الست المقبلة؛ بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجال الحوسبة السحابية، ودفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة. 
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: «تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية الضخمة مع (أمازون ويب سيرفيسز) التزامنا المشترك ببناء منظومة فعالة تلبي الاحتياجات الرقمية في الوقت الراهن، وترسي الأساس لنموّ مستقبلي مستدام. كذلك نساعد الشركات الرائدة في المنطقة على تحقيق النجاح في اقتصاد رقمي يرتكز على الذكاء الاصطناعي والبيانات. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الكفاءات».

أمازون ويب سيرفسز
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دبي
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أمازون
التحول الرقمي
حاتم دويدار
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