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علوم الدار

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق بوابة البيانات المفتوحة

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق بوابة البيانات المفتوحة
16 أكتوبر 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إطلاق بوابة البيانات المفتوحة التي توفر أكثر من 200 مجموعة بيانات مفتوحة موزعة على 10 قطاعات حيوية في مجالات الطاقة والبنية التحتية؛ بهدف تعزيز الشفافية، ودعم الابتكار، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة، مما يسهم في تحسين الأداء، واتخاذ القرارات الدقيقة.  
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، خلال حفل الإطلاق بمعرض جيتكس جلوبال 2024، إن بوابة البيانات المفتوحة تغطي أهداف التنمية المستدامة، وتحتوي على خرائط تفاعلية ومعلومات مكانية يمكن استخدامها بسهولة لتحليل البيانات. 
وأكد المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، التزام الوزارة بتعزيز نهج الابتكار لدعم اقتصاد المعرفة، وتوفير البيانات لجميع أفراد المجتمع.

الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية
جيتكس جلوبال
معرض جيتكس جلوبال
جيتكس
معرض جيتكس
جيتكس للتقنية
معرض جيتكس للتقنية
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