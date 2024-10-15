«الإمارات للمحاسبة» يطلق منصات للتدقيق مدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

يستعرض جهاز الإمارات للمحاسبة، خلال مشاركته في أسبوع جيتكس للتقنية 2024 المقام بدبي، عدداً من المنصات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تسلط الضوء على أهمية دور الجهاز في الابتكار الرقمي والتطورات التكنولوجية، واستخدامه أفضل الحلول التقنية في مجالات الحوكمة والمساءلة.

وأطلق الجهاز أحدث منصاته المعتمدة على الذكاء الاصطناعي SmartUploader، التي تساعد الجهات الحكومية في مواءمة ربط البيانات من مصادر مختلفة في الحقول المناسبة لها والدمج السلس مع صيغ الملفات المختلفة، الأمر الذي يعزز مرونتها، إلى جانب التعامل مع الأخطاء والتحقق من صحتها من خلال رفع البيانات وضمان دقتها ونزاهتها مع إمكانية التعامل مع البيانات الضخمة منها، ومتابعة نسبة إنجاز المهام لعملية رفع البيانات من قِبَل الجهات الخاضعة.

كما أطلق الجهاز منصة التدقيق المرصاد «Almersad» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأكثر من %60 في إجراء عملياتها من خلال تقديم حل شامل لعمليات المراجعة من البداية حتى النهاية، إذ تُوفِّر المنصة الجهد المستغرق في عملية التدقيق بعشرة أضعاف الوقت المستغرق عادةً من خلال معالجة الملايين من السجلات التي تحتوي على مفارقات في ثوانٍ معدودة وتسريع دائرة معالجة الملفات لجهات عديدة خاضعة في آن واحد.

وتشتمل المنصة كذلك على خاصية تخصيص نماذج المستندات بحسب الخدمة وقدرتها على بحث وتوليد تقارير متقدمة وتوثيق البيانات والحفاظ على سريتها، إلى جانب احتوائها على قدرات تدقيق معززة، واعتمادها على لغات متعددة، مما يعزز مستوى الأمان والموثوقية في كل العمليات الداخلية لدى الجهاز.