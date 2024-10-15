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علوم الدار

مدير إدارة الشؤون الأميركية بـ«الخارجية» تحضر حفل سفارة تشيلي

جانب من الحفل
16 أكتوبر 2024 00:56

أبوظبي (وام)

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حضرت الدكتورة الصغيرة الأحبابي، مدير إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامه باتريسيو دياز بروتون، سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة مساء أمس الأول، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق دوست تاني - أبوظبي، عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، ولفيف من أبناء الجالية التشيلية المقيمة في الدولة. 
وأشاد السفير التشيلي، في كلمة له، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثمناً العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، والتي تشهد تطوراً وتنامياً مستمرين في المجالات كافة.

تشيلي
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