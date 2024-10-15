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«تنفيذي الشارقة» يناقش أداء الدوائر والهيئات الحكومية

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
16 أكتوبر 2024 00:57

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
واطلع المجلس على موضوعات متعددة ضمن جدول أعماله، تعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والعمل على تطويرها، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز ترابط المجتمع بفئاته كافة، واستمرار نمو القطاعات الحيوية.
ومتابعةً لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، اطلع المجلس على تقرير المنحة التكميلية للمتقاعدين التي تُمنح للمتقاعد من الجهة الاتحادية، أو من حكومات الإمارات المحلية الأخرى، أو القطاع الخاص حاملي قيد الشارقة لتصل المساعدة التكميلية برواتبهم إلى الحد الأدنى وهو 17500 درهم، وذلك لضمان العيش الكريم للمتقاعدين من إمارة الشارقة، ودعم الاستقرار المعيشي والاجتماعي لهم ولأسرهم.
وتناول التقرير عدد المستفيدين من المنحة التكميلية البالغ عددهم 5118 شخصاً، والتي بلغت تكلفتها أكثر من 473 مليون درهم، كما اطلع المجلس على أبرز الإحصائيات والأرقام والمقارنات وأعداد المسجلين، إضافة إلى التوصيات والمقترحات.
واطلع المجلس على تقرير استعدادات إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني الـ«53»، الذي تناول أهم الفعاليات والعروض والورش المخطط إقامتها على مستوى مدن مناطق إمارة الشارقة، إضافة إلى الهوية البصرية التي ستُستخدم خلال الاحتفالات والمستوحاة من مبادرة الدولة لعام 2024 «عام الاستدامة».
ووجه المجلس بأن تتناسب الاحتفالات والفعاليات مع شرائح المجتمع كافة، وتعزز الهوية الوطنية لدى النشء، وتعكس مشاعر الفرح والاعتزاز بالاتحاد وإنجازاته، وتحيي ذكرى القادة المؤسسين وجهودهم في توحيد الدولة.

الدوائر الحكومية
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المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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