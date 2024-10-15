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محاضرة حول «سرطان الثدي» في العين

محاضرة حول «سرطان الثدي» في العين
16 أكتوبر 2024 00:55

العين (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع في مركز سعادة المتعاملين بمدينة العين محاضرة توعية بعنوان «فحصك الآن.. ضمان واطمئنان»، قدمتها الدكتورة موزة بن حمرور العامري، بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي والتي بثت افتراضياً، عبر برنامج «تيمز»، بمتابعة شرائح متعددة من أبناء المجتمع، ومن موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات كافة.
وأكدت د. موزة العامري، أن الفحص المبكر لسرطان الثدي ضرورة حتمية لتوعية النساء بعوامل الإصابة به، واتخاذ خطوات نحو تثقيف أنفسنا حول خطر الإصابة بهذا المرض.
وقد أشرفت غوية البادي، رئيس فريق الدعم النفسي في جمعية الإمارات للسرطان، وعوض سليمان سكرتير الجمعية على إدارة وتنسيق المحاضرة.

جمعية الإمارات للسرطان
وزارة تنمية المجتمع
العين
سرطان الثدي
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