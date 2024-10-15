مؤتمر دولي يستعرض إنجازات الإمارات في «الفضاء»

دبي (الاتحاد)

تشارك الإمارات، للمرة الأولى، خلال الدورة الـ75 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC)، بجناح الإمارات للفضاء، لاستعراض أحدث التطورات في قطاع الفضاء الوطني، وأهم المشاريع والإنجازات الرائدة لدولة الإمارات في مجال الفضاء، إلى جانب تسليط الضوء على جهودها الحثيثة في المشاريع الفضائية، ودعم الابتكار والتطوير والاستدامة فيها. وتعقد هذه الدورة من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC) في مدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «تعكس مشاركتنا في المؤتمر الدولي للفضاء التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الفضاء، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يدعم رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق النهضة التنموية الشاملة على مدار الأعوام الخمسين القادمة في جميع المجالات والقطاعات، واستراتيجياتنا الوطنية للتنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي».

من جانبه، قال سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «إن جناح الإمارات في المؤتمر الدولي للفضاء، سيشكل منصة شاملة تستعرض الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الفضاء الوطني، من خلال تسليط الضوء على إنجازاتنا الرائدة ومشاريعنا المستقبلية الطموحة»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت تقدماً في قطاع الفضاء، من خلال العديد من المبادرات والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والعالمية.

من جانبه، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «تأتي مشاركتنا في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية لتؤكد التزامنا بدعم الابتكار والتطوير في قطاع الفضاء الوطني، وتعزيز التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء»، مضيفاً: «من خلال جناح الإمارات، سنستعرض إنجازاتنا في مجال الفضاء، إلى جانب تسليط الضوء على مهماتنا المستقبلية التي تجسد طموحاتنا الكبيرة». وتابع: «يمثل هذا الحدث فرصة مهمة لتعزيز علاقتنا مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات، حيث سيسهم مثل هذا التعاون في دفع عجلة التنمية المستدامة في قطاع الفضاء».

وأضاف علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم تكنولوجيا الفضاء: «في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، نحن ملتزمون بدفع حدود علوم الفضاء والتكنولوجيا. مشاركتنا في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية لعام 2024، كجزء من جناح الإمارات للفضاء، تبرز دورنا الاستراتيجي في المساهمة في رؤية دولة الإمارات لاستكشاف الفضاء والابتكار على المستوى العالمي».

ويشهد جناح الإمارات للفضاء في المؤتمر الدولي للفضاء، مشاركة واسعة من جهات متعددة في القطاعين العام والخاص، مما يعكس النظام البيئي المتكامل الذي تتمتع به الدولة.

ويشارك معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في الاجتماع الدولي الرابع عشر للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية لوزراء وأعضاء البرلمانات، تحت عنوان «حاجة استدامة نشاطات الفضاء للتعاون الدولي»، ليسلط الضوء على تجربة دولة الإمارات في هذا المجال. كما يشارك معاليه في قمة قادة الفضاء للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، التي ينظمها المؤتمر لأول مرة.

ويلقي معاليه كلمة رئيسة في الاجتماع الرئيسي لاتفاقية «أرتيمس»، والذي سيركّز على عمل المشاركين في ورشة العمل لهذا العام.

مشروعات ومبادرات وإنجازات

يقدم جناح الإمارات للفضاء، خلال المعرض الدولي للملاحة الفضائية، لمحة شاملة حول أبرز المشروعات والمبادرات والإنجازات الإماراتية في قطاع الفضاء والاستدامة، ومن بينها مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومجمع البيانات الفضائية، ومنصة تحليل البيانات الفضائية، وبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، وبرنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية، وبرنامج سرب للأقمار الاصطناعية، كما تسلط المشاركة، الضوء حول النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء في ديسمبر 2024.

مهمات

يستعرض مركز محمد بن راشد للفضاء، أبرز إنجازات برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومشروع مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، إلى جانب الإعلان عن المهمات المستقبلية، ومن بينها آخر المستجدات حول مشروع المحطة القمرية «بوابة الإمارات»، والقمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، الأكثر تطوراً على صعيد المنطقة.

ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات ثنائية، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، في خطوة تهدف إلى التوسع في التعاون الدولي بمجال الفضاء، وبما يدعم تعزيز مكانة الدولة على خريطة الفضاء العالمي، وتحقيق رؤيتها الطموحة في هذا المجال الحيوي.