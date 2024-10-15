الدولة تتأثر بمنخفض جوي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، صاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى أن تتأثر الدولة بطقس مغبر وغائم جزئي، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وتقع الدولة تحت تأثير حالة جوية حتى الجمعة المقبل، نجمت عن تحرك المنخفض الجوي في بحر العرب باتجاه سلطنة عُمان.

وأشار المركز إلى تأثر الدولة بامتداد هذا المنخفض الجوي السطحي والعلوي، تصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة، كما يصاحبها سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

وتوقع المركز أن تزداد كميات السحب خلال تلك الفترة على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات مع البرق والرعد أحياناً، وقد تسقط بعض حبات البرد على مناطق محدودة، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع حركة السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

سحب ركامية

يتوقع المركز أن يكون طقس يوم غدٍ غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط أحياناً الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.