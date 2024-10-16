جهات حكومية من أبوظبي تطلق مشاريع مبتكرة في "جيتكس"

أطلقت جهات حكومية من أبوظبي، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من معرض جيتكس العالمي 2024 تحت شعار "نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي"، برامج ومشاريع استراتيجية مختلفة، وعقدت مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية، بهدف تبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات الحكومية في الإمارة.

وتشكل مشاريع حكومة أبوظبي، التي تسلط الضوء عليها في جناحها في المعرض، نقلة نوعية في نهج تقديم الخدمات الحكومية من الجيل المقبل من الحلول الرقمية.

ويهدف الجيل الثالث لمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم 3.0"، الذي طورته دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، إلى تعزيز جاهزية المنظومة الحالية “تم 2.0” التي تقدم حالياً أكثر من 800 خدمة حكومية، حيث تتضمن المنظومة المحدثة “مساعد الذكاء الاصطناعي” للارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تبسيط تفاعلاتهم مع الخدمات الحكومية، وتمتاز بتقديم الدعم الاستباقي والشخصي بما يضمن تجربة سلسة وفعّالة لجميع المتعاملين.

وبالتزامن مع إطلاق الجيل الثالث لمنصة خدمات أبوظبي الحكومية "تم 3.0"، أطلقت دائرة التمكين الحكومي "مساحات تجربة المتعاملين" المتوفر ضمن منظومة "تم 3.0"، الذي يأتي في إطار مبادرة أشمل للارتقاء بتجربة المتعاملين في جميع الجهات الحكومية بأبوظبي، والذي صمم بهدف تبسيط الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها من خلال منصات متكاملة، منها منصتا مساحات الأعمال ومساحات العقارات.

ويعمل تطبيق "صحتنا" المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي طورته دائرة الصحة - أبوظبي، على إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في الإمارة، من خلال توحيد الملفات الصحية والتفاعلات السريرية للمرضى من المواطنين والمقيمين في أبوظبي، ما يسهم في توفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة لبيانات الرعاية الصحية الشخصية، ويمكن المتعاملين من الاستفادة من التحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لبياناتهم وتاريخهم الطبي ونمط حياتهم، فيمنحهم قدرة أكبر على الوقاية الاستباقية والمبكرة لصحتهم العامة.

وتتضمن الميزات الرئيسية للتطبيق، أدوات لفحص الأعراض بناء على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتحليل التقارير الصحية للمريض، والتكامل مع الأجهزة الطبية التي يستخدمها المريض، لمتابعة حالته الصحية، ودعمه في الحصول على أفضل رعاية ممكنة عبر منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي.

ويعمل التطبيق كمنصة موحدة لجميع خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل حجز المواعيد والاستشارات الطبية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الرعاية الصحية، ويسهل الوصول إلى معلومات وبيانات التأمين الصحي، ويتضمن خدمات الرعاية الصحية المنزلية كتجديد الأدوية للمتعاملين من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأطلقت دائرة البلديات والنقل منصة معلومات البناء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تدمج بين قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنية نمذجة معلومات البناء لتبسيط عملية تقديم ومراجعة واعتماد تراخيص البناء.

وتتيح هذه المنصة لمستشاري البناء تحويل الرسومات الهندسية ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد لإجراء مراجعة شاملة للمشروع، إلى جانب توفير مساعد الدردشة الذكي الذي يتيح الوصول السريع إلى كود البناء واللوائح الخاصة به.

وأطلقت شرطة أبوظبي الجيل القادم من دوريات شرطة أبوظبي، وهي مركبة هجينة متعددة الاستخدامات مصممة لدعم عمليات الأمن والدفاع، وتساعد المركبة المزودة بتكنولوجيا متقدمة في تحسين أداء الشرطة فيما يتعلق بمهام الدوريات والاستجابة الفورية والتدخل السريع.

وأطلقت الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة “ظفرة” ، الذي يوفر إطار عمل مرن لإدارة البيانات، حيث يعمل هذا النظام الشامل على تحسين معالجة وتصنيف وتبادل البيانات ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تحليل مجموعة هائلة من البيانات وصولاً إلى اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معلومات دقيقة.

وفي اليوم الثاني من معرض جيتكس العالمي 2024، كشفت جهات حكومية من أبوظبي عن مشاريع تعاون واتفاقيات استراتيجية مختلفة، حيث أعلنت شرطة أبوظبي عن التعاون مع “إي آند” في مجال الاتصالات ومشاركة البنية التحتية، والتعاون مع شركة "@Jhua" وشركة هواوي في مجالات إنتاج وتصنيع أجهزة وأنظمة ذكية.

وكشفت دائرة الصحة – أبوظبي عن توقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع كل من "Accenture وcognizant " ومايكروسوفت وإي آند وفيليبس ü ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ووقعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مذكرة تفاهم مع "7X"، لاستكشاف تطوير منصة صندوق بريد رقمي، وأعلنت جمارك أبوظبي توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية "فنار" لتعزيز التكامل الرقمي ورفع كفاءة مستوى الخدمات، ومع “فيديكس” لتعزيز التكامل الرقمي ورفع كفاءة مستوى الخدمات.

وكشفت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي عن التعاون مع شركة core 42 في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومع شركة "LOCAI" لرفع مستوى الابتكار التكنولوجي في مجال المدن الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التعاون مع “سيمنز” في مجال المدن الذكية والإدراكية، ومع "presight" في أبحاث وتطوير وتنفيذ تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات النقل، وأعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن التعاون مع شركة "دو".

وتعكس مشاركة حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024، التزامها المتواصل ببناء حكومة المستقبل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية القائمة على البيانات، فضلاً عن تعزيز مكانة إمارة أبوظبي، مركزا عالميا في التحول إلى الجيل المقبل من الخدمات الحكومية الرقمية.