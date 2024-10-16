"جيتكس" يسلط الضوء على الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي

يواصل معرض جيتكس جلوبال 2024 برامجه، حيث تنطلق اليوم فعاليات "يوم الأمن السيبراني" للحديث عن التهديدات الناشئة واستراتيجيات مكافحة الاختراق والأدوات التي تحتاجها المؤسسات في العالم الرقمي.

فيما سلطت فعالية "AI Super Tuesday" الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات، أمس، الضوء على رسم ملامح مستقبل المجتمع والصناعة.

وقال الدكتور شمير خضر، الرئيس العالمي والمدير التنفيذي لمجموعة علم الأحياء الحاسوبي، الطب الدقيق وعلم الأحياء الحاسوبي في شركة الأدوية العالمية "سانوفي"، خلال جلسة بعنوان "القفزة التالية في الطب: هل نحن على حافة تطور جذري؟، إن اكتشاف الأدوية في المتوسط يستغرق 10-15 عاماً وتبلغ تكلفة المشروع الواحد حوالي 1.5-2 مليار دولار، معرباً عن تأييده للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وقيمته في كامل المنظومة للوصول إلى تقليل تكاليف التطوير، وتبسيط أسلوب اكتشاف الأدوية.

من جهتها أوضحت إيزابيل جراديرت، نائب رئيس الأبحاث المركزية والتكنولوجيا في شركة إيرباص بألمانيا، أن الطيران جزء لا يتجزأ من نسيج الصناعات الرائدة عالمياً وهو أحد القطاعات التي تمتلك أعلى احتياجات الحوسبة، لافتة إلى أهمية الحوسبة الكمية والقدرة على حل أكثر تحديات الفضاء الجوي تعقيداً.

وتعرف الجمهور على "BabyX" وهي محاكاة تفاعلية لطفل رضيع يشبه الإنسان من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن خلال الذكاء الاصطناعي البيولوجي ونظام تشغيل يسمى "Brain Language"، تساعد التفاعلات الكيميائية العصبية المحفزة "BabyX" في تحديد كيفية رد الفعل - وهي ميزة قد تحقق تغييرات جذرية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وسلطت فعاليات "Super AI Tuesday"، الضوء على دور الحوسبة عالية الأداء في قيادة جهود البشرية للوصول إلى الجيل القادم من الطائرات تحت عنوان "النضج الكمي: تقديم "رحلة التنقل الكمي"، وحثت الشركات على تجاوز الحدود المادية للحوسبة الحالية وتوسيع نطاق الحلول التي تركز على المستقبل لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للطيران.

وفي السياق نفسه، استعرضت شركة "بريسايت"، المتخصصة في مجال تحليل البيانات في المنطقة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ومقرها الإمارات، عن منصة "Intelli" للإدارة والتشغيل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمدن ومؤسسات النقل والطاقة والبنية التحتية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل فوري.

وتستعرض فعاليات "جيتكس إيديشنز" إمكانات التواصل الذكي، لتتيح للزوار التعرف على دور قادة الصناعة في إغلاق الفجوات الرقمية والاستفادة من التقنيات الناشئة لدفع الابتكار والنمو الاقتصادي.

كما تستمر قمة قادة الاقتصاد الرقمي العالمي في المستقبل بمشاركة عدد من الخبراء العالميين والعقول المبتكرة.