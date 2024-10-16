"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، وجود فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها 50 كم/س على بعض المناطق خاصةً الشرقية والجنوبية وذلك من الساعة 10:30 الأربعاء الموافق 16/10/2024 حتى الساعة 00:00 الخميس الموافق 17/10/2024.

فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها 50 كم/س على بعض المناطق خاصةً الشرقية والجنوبية وذلك من الساعة 10:30 الأربعاء الموافق 16/10/2024 حتى الساعة 00:00 الخميس الموافق 17/10/2024. pic.twitter.com/aYrVgjiqH7 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 16, 2024