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علوم الدار

"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
16 أكتوبر 2024 11:06

 توقع المركز الوطني للأرصاد، وجود فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها 50 كم/س على بعض المناطق خاصةً الشرقية والجنوبية وذلك من الساعة 10:30 الأربعاء الموافق 16/10/2024 حتى الساعة 00:00 الخميس الموافق 17/10/2024.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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