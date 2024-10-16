القرية العالمية تفتح أبوابها اليوم

تستعد القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لفتح بوّاباتها الثلاثة الشهيرة لاستقبال ضيوف موسمها الـ29 الذي ينطلق اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً مع حفل الافتتاح الرسمي. ويضم الحدث عرضاً مبهراً ومليئاً بالمفاجآت المبهجة.





وباعتبارها واحدةً من أبرز الوجهات على أجندة فعّاليات دبي السنوية، تفخر القرية العالمية بصدارتها مركزاً رئيسيّاً لأهم الأنشطة والفعّاليات والعروض الثقافية والترفيهية التابعة لها، علاوةً على دورها الأساسي كمساهمٍ فاعل ومحوري في احتضان وتعزيز المبادرات الوطنية الثقافية والمجتمعية والترفيهية على مستوى الإمارة.





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ويمتد الموسم الجاري حتى الأحد 11 مايو 2025، ويسجّل أرقاماً قياسيةٍ جديدة منذ بدايته حيث يصل عدد أجنحته الثقافية إلى 30 جناحاً تجسّد أكثر من 90 ثقافةً من دولٍ وحضاراتٍ متنوعة ، فيما ترتفع عدد متاجره إلى أكثر من 3500 محل ومنفذ للتسوق، ويضم ما يزيد عن 250 خياراً لتجارب الطعام، فضلاً عن أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي وما يفوق 200 جولة ألعاب ومغامرة مبهرة، والتي أُعدّت جميعها بعنايةٍ فائقة لإثراء تجارب ضيوف القرية العالمية.





وتزخر الوجهة بالتنوع والتعدد الثقافي لذا تتيح فرصةَ استكشاف ضيوفها للتراث الغنيّ الذي يتميّز به كل جناح بما فيه تجارب التسوق الفريدة الخاصّة به.





وتحتضن القرية العالمية أيضاً، وكما في كل موسم، مجموعة كبيرة من التجارب النابضة بالحياة كالعديد من تجارب الطعام في جميع أرجاء الوجهة والتي تتأّلق من بينها هذا الموسم منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة كليّاً التي أُضيفت للوجهة كمعلم بارز، إضافة إلى أكشاك الطعام الجديدة المكوّنة من طابقيْن في شارع "فييستا"، وكل من "السوق العائم" و"سوق القطارات" اللذَيْن أُعيد تصميمهما بالكامل ليظهرا بحلةٍ جديدة، ويوفّران للضيوف تشكيلةً متنوعة من أشهى الأطباق والحلويات.





وتدشّن القرية العالمية خلال موسمها الـ 29 الحالي، ثلاثة أجنحة جديدة هي "جناح الأردن" و"جناح العراق" و"جناح سريلانكا وبنغلاديش" حيث يُمكّن كل جناح ضيوفه من استكشاف ثقافاته وتقاليده الغنية وأفضل ما تقدّم مطابخه، فضلاً عن توفيره تجارب تسوُّق تُعرَض فيها تشكيلة تترواح بين منتجات وحرف أصيلة، والمنتجات غير التقليدية التي تُعبّر عن هذه الثقافات.





وتفخر القرية العالمية خلال موسمها الجديد بتقديمها لأكثر من 250 منفذاً من خيارات المطاعم والمأكولات بما فيها منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة التي تضم 11 مطعماً ذا طابقين لكل منها ، وتقدم هذه المطاعم تشكيلةً متنوعة من أشهى المطابخ العالمية، وتقع بالقرب من منطقة الألعاب الترفيهية "كرنفال®" التابعة للقرية العالمية، وتتمتع بإطلالة فريدة على مسرح يتوسّط هذه المطاعم حيث يستضيف عدداً من الأنشطة الترفيهية والعروض المباشرة.





كما ستُبهِر منطقتا "السوق العائم" و"سوق القطارات" ضيوفهما بتصاميم جديدة بعد أن تم إعادة تصميمهما لتعزيز تجارب الطعام بهما، إلى جانب إتاحتهما أماكن مثاليةً لالتقاط الصور التذكارية المناسبة ولحظات يمكن مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي.





كما شهد شارع "فييستا" العديد من التغييرات والتحسينات والتي شملت إضافة الأكشاك ذات الطابقين، لتتيح للضيوف أجواء مثاليةً ومزيداً من خيارات الطعام المختلفة، فيما تتوزّع المزيد من المطاعم ومنافذ المأكولات والحلويات في جميع أرجاء القرية العالمية لتلبي جميع الأذواق.





وفي إضافة مميّزة تُحسب لموسم القرية العالمية 29 ، تم إنشاء ممراّت خضراء جديدة واسعة وفسيحة بأماكن إضافية للجلوس، بحيث تضم مقاعد تم تصميمها خصّيصاً وتوزيعها في أرجاء الوجهة لضمان راحة الضيوف، وتوفّر هذه الممرّات الأجواء المثالية للعائلات والأصدقاء للتفاعل مع الأجواء الحيوية التي تتمتّع بها القرية العالمية.





وتستضيف القرية العالمية أكثر من 200 جولة ترفيهيّة ومغامرة ولعبة مهارة وعدد من ألعاب الفيديو الرائعة، التي يقع معظمها في منطقة الألعاب “كرنفال®”، وتسعى إلى إبهار الضيوف من خلال تقديم تشكيلة من الأنشطة والجولات والتجارب الشيقة والمفضلة للعائلات والأطفال ومحبي المغامرات بما فيها منطقة التحدي "نيون جالاكسي – اكس تشالنج زون"، و"بيت الرعب" الذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة.





كما سيجري تدشين تجربة "سيكرتس أوف ذي لوست سيتي" التي تمثّل مغامرةً فريدة للبحث عن الكنز المفقود وحل الألغاز، والمُصمّمة للضيوف البالغين من العمر 10 سنوات فأكثر.





وتعتزم القرية العالمية أيضاً افتتاح المغامرة الترفيهية الجديدة كلياً "اكسو بلانيت سيتي" قريباً، لتتيح للضيوف مزيداً من التجارب العائلية الحافلة بالتشويق.





وينتظر ضيوف القرية العالمية هذا الموسم أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي وفعّالية سيتم الكشف عنها قريباً، والتي تقدّم مجموعة من الفنانين العالميين والشخصيات المحبّبة للجمهور إضافة إلى الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والمتجوّلة.

ومن أبرز العروض الترفيهية هذا الموسم هو "العرض الشيق- سايبر سيتي دينجر زون" ، الجديد الذي يزخر بحركات المجازفة التي تتحدى الجاذبية، فيما سيحتضن المسرح الرئيسي تشكيلةً من العروض العالمية مثل "أربن كرو" و"آينجا" و"آفريكان فوت برنت" و"ماليفو"، علاوةً على مجموعةٍ من العروض المذهلة التي صمّمها فريق إدارة الترفيه في القرية العالمية، بما فيها "ميري جو راوند" و"هانتد هاوس" المُميّز.





وللمزيد من التجارب الممتعة المخصصة للأطفال، سيحتضن مسرح الصغار عروضاً استثنائية كرتونية تتضمن "الرحّالة" و"بي جي ماسك" و"بيتر رابيت" و"أكتوناتس".





كما ستضم القبّة المخصصة للخروج عند بوابة العالم، عرضاً ثلاثي الأبعاد يمثل أحدث إضافةٍ إلى قائمة العروض والأنشطة الترفيهية المبهرة في الموسم الجديد للقرية العالمية، فيما سيظهر تنين جديد ضخم يبلغ حجمه ضعف نظيره من الموسم الماضي في "بحيرة التنين" وسط عرض من النار والليزر يُقدَّم في البحيرة ليخطف اهتمام الضيوف.



وإضافةً إلى ذلك، ستُنير عروض الألعاب النارية الشهيرة في القرية العالمية سماء الوجهة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة 9:00 مساءً، لتضيف أجواءً غامرةً وشيقة للجميع.

وتماشياً مع التزامها الراسخ بتقديم تجارب وخدمات استثنائية لضيوفها، أجرت القرية العالمية تحسيناتٍ كبيرة على خدماتها بمختلف مناطق مواقف السيارات، فضلاً عن تركيبها لوحات إرشادية بارزة داخل الوجهة وخارجها.

وطرحت القرية العالمية خيارين للتذاكر لتناسب الجميع، الأولى هي تذكرة "دخول أيام الأسبوع" التي يمكن استخدامها للدخول خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس “باستثناء العطلات الرسمية”، وتذكرة "أي يوم" التي تتيح الدخول إلى القرية العالمية طوال أيام الأسبوع" بما في ذلك العطلات الرسمية" ، فيما تم تخصيص أيام “الثلاثاء” من كل أسبوع لدخول العائلات والسيدات حصراً “باستثناء العطلات الرسمية”.



وقد تم فتح باب شراء تذاكر دخول القرية العالمية الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيق الخاصّيْن بها، وعند شبابيك التذاكر، ويبلغ سعر تذكرة "أي يوم" 30 درهماً، فيما حُدد سعر تذكرة "أيام الأسبوع" بـ 25 درهماً.

وإيذاناً بافتتاح موسمها الـ"29" الزاخر بتشكيلةٍ كبيرة من الفعاليات والأنشطة الاستثنائية اعتباراً من اليوم وحتى الأحد 11 مايو 2025، تواصل القرية العالمية التزامها بإثراء تجارب ضيوفها لتشجيعهم على زيارتها من جديد.