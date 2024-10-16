صقر غباش يلتقي رئيس الجمعية الوطنية في سيشل

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي روجر مانسيان رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية سيشل، في مدينة جنيف بسويسرا، وذلك على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين البلدين الصديقين.

وأكد معالي صقر غباش متانة العلاقات الثنائية والصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل، مشيرا إلى أنها علاقة استراتيجية ومتميزة، على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين، في مختلف المجالات، وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة لتعزيز السلام والأمن الدوليين.

وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تفعيل اجتماعات وعمل لجان الصداقة، واللقاءات التنسيقية التي تعقد على هامش المشاركات البرلمانية الدولية، للتشاور حول القضايا التي تمثل أولوية مشتركة لدى البلدين الصديقين.

حضر اللقاء، سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الصداقة في المجلس مع برلمانات الدول الأفريقية، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

