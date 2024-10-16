استعراض 3 روبوتات متقدمة خلال "آيروس" لـ"مختبرات دبي للمستقبل"

تستعرض "مختبرات دبي للمستقبل"، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، 3 روبوتات متقدمة، وذلك خلال مشاركتها للعام الثالث على التوالي، في مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي (آيروس 2024)، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 14 - 18 أكتوبر 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقدم المختبرات 3 روبوتات، هي روبوت سترايكر (STRIKER) الذي تم تطويره للتنقل على الأرصفة والطرق الخارجية لتوصيل المنتجات، وروبوت بيكر (PICKER) الذي يركز على أتمتة مهام المستودعات المعقدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وروبوت سيرش أند ريسكيو (SEARCH & RESCUE) الذي تم تطويره لتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ.

وتستعرض المختبرات أيضا المشاريع التكنولوجية المبتكرة، التي تشرف على تطويرها في مجال الأنظمة الذكية والنقل والخدمات اللوجستية والطائرات من دون طيار.

وتنظم ورشة عمل، بالتعاون مع اللجنة الفنية لجمعية الروبوتات والأتمتة للروبوتات المعرفية، التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، حول تقنيات وأنظمة تنقل وتفاعل الروبوتات بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، لتسليط الضوء على كيفية توسيع استخداماتها، في مختلف القطاعات بالتعاون بين مختلف المؤسسات البحثية والتكنولوجية والاقتصادية والحكومية.

وأكد خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل، أن مؤتمر (آيروس 2024) يقدم منصة عالمية لتعزيز الشراكات الدولية، وتسليط الضوء على أهم المشاريع التكنولوجية والمبادرات الوطنية، التي تعمل مختبرات دبي للمستقبل على تنفيذها، بما يسهم بدعم واستقطاب المواهب الواعدة، وتطوير تنفيذ المشاريع المبتكرة انطلاقا من دبي ترسيخا لمكانتها كمدينة عالمية رائدة في مجال البحث والتطوير التكنولوجي، وتماشيا مع مستهدفات "برنامج دبي للروبوتات والأتمتة" و"برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار"، اللذان أطلقهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وأوضح أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة للتواصل مع أهم الشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال والهيئات الحكومية المسؤولة عن التطوير التكنولوجي والبحث العلمي لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التطورات العلمية في مختلف مجالات تكنولوجيا المستقبل.

وكانت "مختبرات دبي للمستقبل" بدأت مشاركتها في مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي (آيروس) في نسخة العام 2022، التي استضافتها مدينة كيوتو اليابانية، إضافة إلى نسخة العام 2023 في مدينة ديترويت الأميركية.